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Meryem Uzerli Kimdir? Meryem Uzerli Kaç Yaşında ve Nereli? Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Meryem Uzerli Kimdir? Meryem Uzerli Kaç Yaşında ve Nereli? Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 16:03

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolüyle milyonların kalbini çalan, şimdilerde de Şakir Paşa Ailesi'nde Rosali rolünde izlediğimiz Meryem Uzerli, sık sık dikkat çeken ve merak edilen isimlerden biri. Peki, Meryem Uzerli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Meryem Uzerli'nin hayatı ve bilinmeyenleri...

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Meryem Uzerli Kimdir?

Meryem Uzerli Kimdir?

12 Ağustos 1983’te Almanya’nın Kassel şehrinde doğan Meryem Uzerli, Türk-Alman oyuncudur. 

Tüm dünyada tanınırlık kazandığı çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle yaptı. Güzelliği, oyunculuğu ve yurt içi-yurt dışı projeleriyle sık sık gündeme gelen Uzerli, hem Türkiye’de hem de Almanya’da aktif kariyerini sürdürmektedir.

Meryem Uzerli Kaç Yaşında?

Meryem Uzerli Kaç Yaşında?

12 Ağustos 1983 doğumlu olan Meryem Uzerli, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Boyu 1,73 metre, kilosu ise 58 kilogramdır. Aslan burcu olan oyuncu, zarif fiziği ve etkileyici duruşuyla dikkat çekmektedir.

Meryem Uzerli Aslen Nereli?

Meryem Uzerli Aslen Nereli?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur. 

Babası Hüseyin Uzerli Türk, annesi Ursula Uzerli ise Alman asıllıdır. Baba tarafından İstanbullu olan Uzerli'nin anne tarafından büyük büyükannesi Hırvat kökenlidir. Dört çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olan Meryem Uzerli'nin iki ağabeyi ve caz müzisyeni olan Canan adında bir ablası bulunmaktadır.

Meryem Uzerli'nin Kariyer Başlangıcı

Meryem Uzerli'nin Kariyer Başlangıcı

Meryem Uzerli, oyunculuk kariyerine Almanya'da başladı. 2000-2003 yılları arasında Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Almanya'da çeşitli tiyatro oyunları, televizyon dizileri ve kısa filmlerde küçük roller üstlendi. Bu süreçte, 'Ein Fall für zwei' ve 'Notruf Hafenkante' gibi yapımlarda yer aldı.

Türkiye'deki büyük çıkışını, 2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle yaptı.Dizinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, Hürrem Sultan rolü için 8 ay süren kapsamlı bir oyuncu seçimi süreci yürüttü. Bu süreçte, Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından keşfedildi ve Türkiye'ye getirildi.

Meryem Uzerli'nin Özel Hayatı

Meryem Uzerli'nin Özel Hayatı

Meryem Uzerli, 2011 yılında iş insanı Can Ateş’le yaşadığı ilişkiyle Türkiye gündemine özel hayatıyla da damga vurdu. Bu birliktelikten 2014’te kızı Lara Jemine dünyaya geldi, ancak çift evlenmeden ayrıldı. Uzerli, yıllar içinde Alp Özcan gibi magazin gündeminde yer alan bazı isimlerle de kısa süreli ilişkiler yaşasa da hiçbirini evlilikle taçlandırmadı.

2021 yılında ikinci kızı Lily Koi’yi dünyaya getiren Uzerli, çocuğunun babasını kamuoyuyla paylaşmadı. Berlin’de yaşamını sürdüren oyuncu, iki kızıyla birlikte gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor; özel hayatına dair detayları ise son derece kontrollü bir şekilde paylaşmayı sürdürüyor.

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Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Diziler

Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

İnternet Dizileri

  • 2024 – Ru (Gain), Reyan

Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Filmler

Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Filmler
  • 2010 – Journey of No Return

  • Almanya yapımı bu filmde Uzerli, küçük bir rolle yer aldı.

  • 2016 – Annemin Yarası – Marija

  • Bosna Savaşı'nın ardından yaşanan dramatik olayları konu alan filmde, Marija karakterini canlandırdı.

  • 2017 – Cingöz Recai – Göze

  • Türk sinemasının klasik karakterlerinden Cingöz Recai'nin modern uyarlamasında Göze rolünde yer aldı.

  • 2017 – Öteki Taraf – Sara

  • Gerilim türündeki bu filmde, Sara karakterini canlandırdı.

  • 2019 – Kovan – Ayşe

  • Arıcılık yapan bir kadının hikayesini anlatan filmde başrolü üstlendi.

  • 2024 – Güzel Bir Rüya

  • Macera ve komedi türündeki bu filmde rol aldı.

Meryem Uzerli'nin Güncel Projeleri

Meryem Uzerli'nin Güncel Projeleri
  • Maison Novague İş Birliği

2025 yılında Uzerli, moda markası Maison Novague ile iş birliği yaparak yeni koleksiyonlarının yüzü oldu. Bu iş birliği, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

  • Şakir Paşa Ailesi

Uzerli, 2024'te başlayan ve 2025'te de devam eden 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde Rosali karakterini canlandırıyor. Dizi, Türk sanat tarihine önemli katkılarda bulunmuş Şakir Paşa ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.

Meryem Uzerli'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Meryem Uzerli'nin Ödülleri ve Adaylıkları

201047. Antalya Altın Portakal Film Festivali – Jüri Özel Ödülü, __Journey of No Return filmiyle kazandı. 

2011

  • 24. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Gümüş At Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 38. Altın Kelebek Ödülleri – Televizyon Yıldızları Özel Ödülü

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • TV Oscarları – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 2. Ayaklı Gazete Yılın Televizyon Yıldızları Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

2012

  • 39. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • GQ Türkiye Men of The Year Ödülleri – Yılın Kadını

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Galatasaray Üniversitesi – En İyi Sinema-Dizi Kadın Oyuncusu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • İstanbul Kültür Üniversitesi – Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • İstanbul Aydın Üniversitesi 8. İletişim Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Magazinci.com Onur Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Magazin Gazetecileri Derneği – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Radikal Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Andy-Ar Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • Esenler Belediyesi Televizyon Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

2013

  • 11. Yılın Yıldızları Ödül Töreni – 2012 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 20. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 2. Kristal Fare Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 4. Ayaklı Gazete Yılın Televizyon Yıldızları Ödülleri – Dönem Dizisi En İyi Kadın Oyuncusu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

  • 4. Antalya Televizyon Ödülleri – Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu

  • Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla kazandı. 

2016, 7. Beyrut Uluslararası Ödüller Festivali (BIAF) – En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu, __Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla kazandı. 

2020

  • Cana Dorada Film Festivali – En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu

  • Kovan filmiyle kazandı. 

  • Chelsea Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

  • Kovan filmiyle kazandı.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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