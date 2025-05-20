Meryem Uzerli Kimdir? Meryem Uzerli Kaç Yaşında ve Nereli? Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Meryem Uzerli, 2011 yılında iş insanı Can Ateş’le yaşadığı ilişkiyle Türkiye gündemine özel hayatıyla da damga vurdu. Bu birliktelikten 2014’te kızı Lara Jemine dünyaya geldi, ancak çift evlenmeden ayrıldı. Uzerli, yıllar içinde Alp Özcan gibi magazin gündeminde yer alan bazı isimlerle de kısa süreli ilişkiler yaşasa da hiçbirini evlilikle taçlandırmadı.

2021 yılında ikinci kızı Lily Koi’yi dünyaya getiren Uzerli, çocuğunun babasını kamuoyuyla paylaşmadı. Berlin’de yaşamını sürdüren oyuncu, iki kızıyla birlikte gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor; özel hayatına dair detayları ise son derece kontrollü bir şekilde paylaşmayı sürdürüyor.