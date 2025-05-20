Meryem Uzerli Kimdir? Meryem Uzerli Kaç Yaşında ve Nereli? Evli mi, Kaç Çocuğu Var?
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem rolüyle milyonların kalbini çalan, şimdilerde de Şakir Paşa Ailesi'nde Rosali rolünde izlediğimiz Meryem Uzerli, sık sık dikkat çeken ve merak edilen isimlerden biri. Peki, Meryem Uzerli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Meryem Uzerli'nin hayatı ve bilinmeyenleri...
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Meryem Uzerli Kimdir?
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Meryem Uzerli Kaç Yaşında?
Meryem Uzerli Aslen Nereli?
Meryem Uzerli'nin Kariyer Başlangıcı
Meryem Uzerli'nin Özel Hayatı
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Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Diziler
Meryem Uzerli'nin Yer Aldığı Filmler
Meryem Uzerli'nin Güncel Projeleri
Meryem Uzerli'nin Ödülleri ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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