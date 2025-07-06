onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mert Yazıcıoğlu Kimdir? Mert Yazıcıoğlu Nereli ve Kaç Yaşında? Mert Yazıcıoğlu'nun Sevgilisi Kim?

Mert Yazıcıoğlu Kimdir? Mert Yazıcıoğlu Nereli ve Kaç Yaşında? Mert Yazıcıoğlu'nun Sevgilisi Kim?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2025 - 23:07

Son yılların en dikkat çeken ve genç kuşağın en yetenekli oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, ekranların sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Karizmatik duruşu ve başarılı performanslarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, “Karagül”den “Kızıl Goncalar”a uzanan kariyerinde pek çok önemli projede rol aldı.

Peki Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, özel hayatında neler oluyor? Ödülleri ve güncel projeleri neler? İşte Mert Yazıcıoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Yazıcıoğlu Kimdir?

Mert Yazıcıoğlu Kimdir?

Son dönemin yükselen erkek oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu, genç yaşına rağmen etkileyici performansları ve karizmatik duruşuyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. 

Karagül” dizisiyle dikkat çekmiş, “Bir Litre Gözyaşı” ve “Aşk 101gibi projelerle oyunculuk kariyerini sağlam temellere oturtmuştur. Sadece yakışıklılığıyla değil, sade ve içten oyunculuk tarzıyla öne çıkmış; hem dijital platformlarda hem televizyon ekranlarında farklı karakterleri başarıyla canlandırmıştır. 

Duruşu, sakinliği ve seçtiği projelerle, ekranın ağırbaşlı yüzlerinden biri hâline gelmiştir.

Mert Yazıcıoğlu Kaç Yaşında?

Mert Yazıcıoğlu Kaç Yaşında?

10 Mayıs 1993 doğumlu olan Mert Yazıcıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Boğa burcu olan oyuncu, 1.77 m boyunda ve fit fiziğiyle de dikkat çekmektedir. Yaşını aşan bir olgunlukla oynaması ve sahneye taşıdığı kontrollü enerji, onu genç kuşak erkek oyuncular arasında özel bir yere konumlandırmıştır.

Mert Yazıcıoğlu Aslen Nereli?

Mert Yazıcıoğlu Aslen Nereli?

Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. İstanbul’da doğup büyümüş, ailesi uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır. Eğitimine Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’nde başlamış, üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştır. Oyunculuk eğitimi almaya karar verdikten sonra 3 Mota Oyunculuk Atölyesi’ne katılmış, burada mesleki gelişimini şekillendiren ilk adımları atmıştır. Tiyatrocu arkadaşlarının yönlendirmesiyle katıldığı bir seçmede keşfedilmiş ve bu vesileyle kamera önü kariyeri başlamıştır. Genç yaşta aldığı bu karar, onu kısa sürede Türkiye’nin yeni nesil erkek oyuncuları arasında ön plana çıkarmıştır.

Mert Yazıcıoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Mert Yazıcıoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Mert Yazıcıoğlu’nun oyunculuk kariyeri, üniversite yıllarında aldığı tiyatro eğitimiyle şekillenmeye başlamıştır. Bir arkadaşının vesilesiyle gittiği deneme çekimlerinde keşfedilmiş, ardından Cast 33 ajansına katılmıştır. Kamera önü serüveni ilk olarak 2011 yapımı “Dedemin İnsanları” filmiyle başlamış, burada küçük ama dikkat çeken bir rolle yer almıştır. 

Televizyon ekranındaki asıl çıkışını ise 2013 yılında “Karagül” dizisinde canlandırdığı Baran karakteriyle yapmıştır. Bu diziyle birlikte genç yaşta geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış, duygusal derinliği olan rollerin aranan yüzlerinden biri hâline gelmiştir.

Mert Yazıcıoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Mert Yazıcıoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Ben kendimi göstermeye çalışan değil, anlatmaya çalışan bir oyuncuyum.”

  • “Kameranın karşısında dürüst olmazsan izleyici hemen anlar.”

  • “Çok göz önünde olmayı sevmem, hayatımı sessiz yaşamayı tercih ederim.”

  • “Yavaş yavaş yürümek bana daha güvenli geliyor.”

  • “Bir karaktere hazırlanırken önce onun yalnızlığını tanımaya çalışırım.”

  • “Sosyal medyada değil, sette var olmak istiyorum.”

  • “Hayal kurduğum her şeyi yaşıyorum, bu yüzden daha fazlasını istemek bencillik olur.”

  • “Bazen sadece susmak en gerçek oyunculuktur.”

  • “Şöhretle değil, işimle var olmayı önemsiyorum.”

  • “Kalabalıklarda kaybolmak yerine, iç dünyamda derinleşmeyi seviyorum.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Yazıcıoğlu'nun Özel Hayatı

Mert Yazıcıoğlu'nun Özel Hayatı

Mert Yazıcıoğlu’nun özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır. Kamuoyuna yansıyan ilk ciddi ilişkisi, 2014 yılında “Karagül” dizisinin setinde tanıştığı Hilal Altınbilek olmuştur; ikilinin kısa süreli bir birlikteliği olduğu bilinmektedir.

En çok konuşulan ilişkilerinden biri, oyuncu Afra Saraçoğlu ile yaşadığı dört yıllık uzun soluklu birlikteliktir. 2018’de başlayan bu ilişki 2022 yılında sona ermiştir. Çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelmiş, ilişkileri hem sektör hem de hayranlar tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Ayrılığın ardından herhangi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya hareketleri ilişkilerinin sona erdiğini doğrulamıştır.

2023 yılı itibarıyla Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olduğu yönünde haberler basına yansımıştır. Her iki oyuncu da bu ilişki hakkında doğrudan açıklama yapmamış olsa da, birlikte görüntülendikleri ve ortak çevreleri tarafından ilişkileri doğrulanmıştır. Ancak bu beraberliğin de kısa sürdüğü, yıl içinde sessizce sona erdiği öne sürülmüştür.

Yazıcıoğlu, genel olarak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş, magazin ilgisinden uzak durmayı seçmiştir. Röportajlarında da sık sık özel hayatına dair konuşmaktan kaçınmış, ilişkilerinde mahremiyeti önceleyen bir tutum sergilemiştir.

Mert Yazıcıoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

Mert Yazıcıoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Kayıp Şehir, 2012–2013, Furkan

  • Karagül, 2013–2016, Baran Şamverdi

  • Umuda Kelepçe Vurulmaz, 2016–2017, Fırat

  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi, 2018, Korkut

  • Bir Litre Gözyaşı, 2018–2019, Mahir Yetkin

  • Bir Annenin Günahı, 2020, Yusuf

  • Darmaduman, 2022, Kerem Servet

  • Kızıl Goncalar, 2023–2025, Cüneyt Güneş

🌐 İnternet Dizileri

Mert Yazıcıoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

Mert Yazıcıoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

🎬 Sinema Filmleri

  • Dedemin İnsanları (2011) – Kısa bir rol

  • İyi Oyun (2018) – Cenk

Mert Yazıcıoğlu'nun Güncel Projeleri

Mert Yazıcıoğlu'nun Güncel Projeleri

🎥 Berber

  • Yayın Yılı: 2023 (yayın tarihi henüz açıklanmadı)

  • Karakter: Ali

  • Platform: Netflix

  • Açıklama: Mert Yazıcıoğlu, Burak Özçivit ile birlikte bu filmde rol alıyor. Film, Özçivit'in canlandırdığı berber Önder ve Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı çırak Ali'nin hikayesini anlatıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Mert Yazıcıoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2024 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri

  • Yılın En İyi Erkek Oyuncusu – Kızıl Goncalar

  • 2024 – Elle Style Awards

  • Yılın Şık Erkek Oyuncusu

  • 2024 – Altın 61 Ödülleri

  • En İyi Erkek Oyuncu – Kızıl Goncalar

  • 2024 – Müzikonair Ödülleri

  • En İyi Dizi Çifti – Kızıl Goncalar (Mina Demirtaş ile)

  • 2025 – YTU Yılın Yıldızları Ödülleri

  • En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kızıl Goncalar

  • 2025 – GSU EN Ödülleri

  • En İyi Dizi/Film Oyuncusu – Kızıl Goncalar

🎯 Adaylıkları

  • 2024 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Erkek Oyuncu – Kızıl Goncalar

  • 2024 – Golden Palm Awards

  • Yılın Erkek Dizi Oyuncusu – Kızıl Goncalar

  • 2019 – Turkey Youth Awards

  • En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Karagül

  • 2015 – Turkey Youth Awards

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Karagül
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın