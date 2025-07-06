Mert Yazıcıoğlu Kimdir? Mert Yazıcıoğlu Nereli ve Kaç Yaşında? Mert Yazıcıoğlu'nun Sevgilisi Kim?

Mert Yazıcıoğlu’nun özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır. Kamuoyuna yansıyan ilk ciddi ilişkisi, 2014 yılında “Karagül” dizisinin setinde tanıştığı Hilal Altınbilek olmuştur; ikilinin kısa süreli bir birlikteliği olduğu bilinmektedir.

En çok konuşulan ilişkilerinden biri, oyuncu Afra Saraçoğlu ile yaşadığı dört yıllık uzun soluklu birlikteliktir. 2018’de başlayan bu ilişki 2022 yılında sona ermiştir. Çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelmiş, ilişkileri hem sektör hem de hayranlar tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Ayrılığın ardından herhangi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya hareketleri ilişkilerinin sona erdiğini doğrulamıştır.

2023 yılı itibarıyla Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olduğu yönünde haberler basına yansımıştır. Her iki oyuncu da bu ilişki hakkında doğrudan açıklama yapmamış olsa da, birlikte görüntülendikleri ve ortak çevreleri tarafından ilişkileri doğrulanmıştır. Ancak bu beraberliğin de kısa sürdüğü, yıl içinde sessizce sona erdiği öne sürülmüştür.

Yazıcıoğlu, genel olarak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş, magazin ilgisinden uzak durmayı seçmiştir. Röportajlarında da sık sık özel hayatına dair konuşmaktan kaçınmış, ilişkilerinde mahremiyeti önceleyen bir tutum sergilemiştir.