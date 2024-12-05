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Merkür Retrosunu Fazla Ciddiye Alan Ev Sahibinin Bi' Garip İsteği

Merkür Retrosunu Fazla Ciddiye Alan Ev Sahibinin Bi' Garip İsteği

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 10:16

Bir yılda ortalama 4 kez Merkür Retrosu yaşıyoruz. Bu dönemde bazı iletişim problemlerinin yaşanabileceğine, işlerinizin aksayabileceğine dair genel bir kanı bulunuyor. Eski sevgililerin dönebileceğine dair de bir inanış var ki, o tamamen ayrı bir konu. Çoğu kişi yeni bir işe, yeni bir ilişkiye bu dönemde adım atmayı istemiyor. Sosyal medyada bu duruma dair pek çok paylaşıma denk gelmişsinizdir.

Bu kez de bir ev sahibi, kiracısından isteğiyle hepimizi şaşırtmayı başardı!

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Hepimize hayırlı olsun, yılın son Merkür Retrosu 25 Kasım'da başladı.

Hepimize hayırlı olsun, yılın son Merkür Retrosu 25 Kasım'da başladı.

Yılda ortalama 4 kez meydana gelen Merkür Retrosu, pek çok etkileri de beraberinde getiriyor. İletişimde aksamalar yaşanabiliyor, bazı eski sevgililer geri dönebiliyor.

Bazı isimler ise Merkür Retrosunu fazla ciddiye alıyor diyebiliriz. Tüm hayatlarını astrolojiye göre dizayn edenler var. Aramızda olanlar da el kaldırsın!

Bazı isimler ise Merkür Retrosunu fazla ciddiye alıyor diyebiliriz. Tüm hayatlarını astrolojiye göre dizayn edenler var. Aramızda olanlar da el kaldırsın!

Bu kez de bir ev sahibi, yeni kiracısıyla kontrat imzalamak için Merkür Retrosunun bitmesini istedi.

Bu kez de bir ev sahibi, yeni kiracısıyla kontrat imzalamak için Merkür Retrosunun bitmesini istedi.
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Bu teklife gelen birbirinden farklı cevaplar vardı.

Bu teklife gelen birbirinden farklı cevaplar vardı.
twitter.com

Kimisi aynı olayı yaşadığını anlattı.

Kimisi aynı olayı yaşadığını anlattı.
twitter.com
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Kimisi de Merkür Retrosundan herkesin nasibini alacağını söyledi!

Kimisi de Merkür Retrosundan herkesin nasibini alacağını söyledi!
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Ne dersiniz bu retro olayını biraz ciddiye mi alsak? :)

Ne dersiniz bu retro olayını biraz ciddiye mi alsak? :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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