Merkür Retrosunu Fazla Ciddiye Alan Ev Sahibinin Bi' Garip İsteği
Merkür Retrosunu Fazla Ciddiye Alan Ev Sahibinin Bi' Garip İsteği
Bir yılda ortalama 4 kez Merkür Retrosu yaşıyoruz. Bu dönemde bazı iletişim problemlerinin yaşanabileceğine, işlerinizin aksayabileceğine dair genel bir kanı bulunuyor. Eski sevgililerin dönebileceğine dair de bir inanış var ki, o tamamen ayrı bir konu. Çoğu kişi yeni bir işe, yeni bir ilişkiye bu dönemde adım atmayı istemiyor. Sosyal medyada bu duruma dair pek çok paylaşıma denk gelmişsinizdir.
Bu kez de bir ev sahibi, kiracısından isteğiyle hepimizi şaşırtmayı başardı!
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Hepimize hayırlı olsun, yılın son Merkür Retrosu 25 Kasım'da başladı.
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Bazı isimler ise Merkür Retrosunu fazla ciddiye alıyor diyebiliriz. Tüm hayatlarını astrolojiye göre dizayn edenler var. Aramızda olanlar da el kaldırsın!
Bu kez de bir ev sahibi, yeni kiracısıyla kontrat imzalamak için Merkür Retrosunun bitmesini istedi.
Bu teklife gelen birbirinden farklı cevaplar vardı.
Kimisi aynı olayı yaşadığını anlattı.
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Kimisi de Merkür Retrosundan herkesin nasibini alacağını söyledi!
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Ne dersiniz bu retro olayını biraz ciddiye mi alsak? :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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