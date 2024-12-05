Merkür Retrosunu Fazla Ciddiye Alan Ev Sahibinin Bi' Garip İsteği

Bir yılda ortalama 4 kez Merkür Retrosu yaşıyoruz. Bu dönemde bazı iletişim problemlerinin yaşanabileceğine, işlerinizin aksayabileceğine dair genel bir kanı bulunuyor. Eski sevgililerin dönebileceğine dair de bir inanış var ki, o tamamen ayrı bir konu. Çoğu kişi yeni bir işe, yeni bir ilişkiye bu dönemde adım atmayı istemiyor. Sosyal medyada bu duruma dair pek çok paylaşıma denk gelmişsinizdir.

Bu kez de bir ev sahibi, kiracısından isteğiyle hepimizi şaşırtmayı başardı!