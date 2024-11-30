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Aralık Ayının En Şanssız Burçları! Zorlukları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin

Aralık Ayının En Şanssız Burçları! Zorlukları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.11.2024 - 20:01

Yılın son ayı başlıyor... Hepimizin büyük umutlala beklediği Aralık, bazılarımıza pek de iyi davranmayacak! Biraz yorulabilir, hayallerimizden vazgeçmek ya da ertelemek zorunda kalabiliriz. Zira Aralık ayında iki yeni ay birden yaşanacak. Bir de Merkür retro bitecek ve yerini Mars retroya bırakacak. Haliyle olanlar olacak... Bakalım, Aralık ayında yaşanan iki yeni ay, 'Kara Ay' kavramını ortaya çıkarırken en şanssız burçları hangileri? Tabii Aralık ayının şanslı günleri de olacak! 

İşte, Aralık ayının en şanssızları...

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Yılın son ayına Yay burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Bu ay bir Dolunay, iki yeni ay yaşayacağız. Tabii retrolar da peşi sıra gelecek ve gökyüzü hayli karışacak!

Yılın son ayına Yay burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Bu ay bir Dolunay, iki yeni ay yaşayacağız. Tabii retrolar da peşi sıra gelecek ve gökyüzü hayli karışacak!

Aralık ayına 'Kara Ay' da dememizin nedeni ise bu ay iki yeni ay birden yaşayacak olmamız. Yani durum düşündüğünüz kadar vahim değil. Lakin bir yanda Merkür bir yanda Mars, kulağınıza farklı şeyler fısıldayacak.

Peki, Aralık ayında neler olacak? Gelin önce Aralık ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım:

Peki, Aralık ayında neler olacak? Gelin önce Aralık ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım:

1 Aralık'ta Yay burcunda Yeni Ay ile başlayacağız yola, 31 Aralık'ta ise Oğlak Yeni Ay'ı meydana gelecek. Merkür, Mars, Venüs ve Jüpiter etkin roller üstlenecek, Aralık ayında. 

  • 1 Aralık: Yeni Ay Yay burcunda

  • 6 Aralık: Mars Retrosu başlıyor

  • 7 Aralık: Venüs Kova burcuna geçiyor

  • 15 Aralık: Dolunay Boğa burcunda

  • 15 Aralık: Merkür Retro bitiyor

  • 19 Aralık: Venüs ile Jüpiter Üçgeni meydana geliyor

  • 21 Aralık: Güneş Oğlak burcunda

  • 25 Aralık: Jüpiter Satürn karesi meydana geliyor

  • 31 Aralık: Oğlak burcunda Yeni Ay

"Aralık Ayında Neler Olacak?" Derseniz: İşte Kehanetler 👇

Aralık Ayının En Şanssız Gününe Dikkat!

Aralık Ayının En Şanssız Gününe Dikkat!

Aralık ayının en zor günü 25 Aralık olacak. Sabrınızı sınayan, özgürlüğünüzü kısıtlayan ve hayallerinizle sınandığınız bir gün olabilir. 

Ancak güzel günler de olacak. Şansı kabul edenlerimiz 7 Aralık'tan 19 Aralık'a kadar kazanacak. Kimilerimiz aşk, kimilerimiz para... Ama günün sonunda doğru hamleler özellikle de 19 Aralık'ta birilerini zirveye ulaştıracak. 

Şimdi de Aralık ayının en şanssız burçlarıyla tanışalım 👇

İkizler: "İki kere düşünün"

İkizler: "İki kere düşünün"

Henüz Merkür retro bitmeden 6 Aralık'ta başlayan Mars retrosu sizi etkisi altına alacak! Doğrudan etkisi altına gireceğiniz retro, motivasyonunuzu ve enerjinizi düşürecek. Tam da bu noktada işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir... Bu dönemde açık bir dille kendinizi ifade edin. Yanlış anlamalar ve karmaşalara karşı kendinizi korumalısınız. Her adımınızı iki kere düşünün, acele etmeyin ve hatalardan kendiniz koruyarak güvenli alanınızda kalın! 

Retroya inat güçlü kalın! Kararlılığınızı koruyarak kaostan uzaklaşabilirsiniz.

Aslan: "Gerçek liderler fırtınada ortaya çıkar"

Aslan: "Gerçek liderler fırtınada ortaya çıkar"

Aralık ayı Aslan burçları için hızlı başlayacak! Yıl boyunca attığınız adımlar, yaptığınız bazı yanlışlar ve aldığınız riskler yılın son ayında karşınıza çıkacak. Özellikle 24 aralıkta meydana gelen Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açıdan etkilenecek, finansal anlamda baskı altında kalacaksın. Bu dönemde sabırlı ve güçlü olmaya odaklanmalısınız. 

Kariyerinizi ve kaynaklarınızı dikkatle yönetirseniz, gerçek bir lider olduğunuzu göreceksiniz. Unutmayın fırtına bittiğinde sadece gerçek liderler ayak takılır.

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Başak: "Planlarınız tutmayabilir"

Başak: "Planlarınız tutmayabilir"

Öncelikle Aralık ayının ortasına kadar devam edecek olan Merkür retrosu en çok sizi etkileyecek. 15 Aralık'ta üzerinizden bir yük kalkacak... Ancak retro bitse de bazı basit hatalar yapabilirsiniz. Zira, her zaman mükemmeliyetçi ve detaycı olan Başak burçları bile bu ay boyunca bazı hatalar yapabilirler. Endişelenmeyin kimi planlarınız aksayacak ama analitik düşünce sisteminiz ve stratejik adımlarınız neticesinde kendinizi koruyabilirsiniz. 

Biraz esnek olursanız, aksilikler karşısında durmanın bir yolunu bulacaksınız.

Astrolojik anlamda bazı zorluklar yaşasanız da şansın anahtarı elinizde: "Kozmik enerjilere göre pozisyon alarak şanssızlıkları avantaja çevirin"

Astrolojik anlamda bazı zorluklar yaşasanız da şansın anahtarı elinizde: "Kozmik enerjilere göre pozisyon alarak şanssızlıkları avantaja çevirin"

Aralık ayının şanssız burçları, zorlukları fırsata çevirebileceklerini unutmamalılar. Sakin kalıp plan yaparak geçmişi telafi etme şansınız var. Dahası doğru strateji ile gökyüzünü alt edebilirsiniz.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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