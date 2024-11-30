Aralık Ayının En Şanssız Burçları! Zorlukları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin
Aralık Ayının En Şanssız Burçları! Zorlukları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin
Yılın son ayı başlıyor... Hepimizin büyük umutlala beklediği Aralık, bazılarımıza pek de iyi davranmayacak! Biraz yorulabilir, hayallerimizden vazgeçmek ya da ertelemek zorunda kalabiliriz. Zira Aralık ayında iki yeni ay birden yaşanacak. Bir de Merkür retro bitecek ve yerini Mars retroya bırakacak. Haliyle olanlar olacak... Bakalım, Aralık ayında yaşanan iki yeni ay, 'Kara Ay' kavramını ortaya çıkarırken en şanssız burçları hangileri? Tabii Aralık ayının şanslı günleri de olacak!
İşte, Aralık ayının en şanssızları...
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Yılın son ayına Yay burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Bu ay bir Dolunay, iki yeni ay yaşayacağız. Tabii retrolar da peşi sıra gelecek ve gökyüzü hayli karışacak!
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Peki, Aralık ayında neler olacak? Gelin önce Aralık ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım:
Aralık Ayının En Şanssız Gününe Dikkat!
İkizler: "İki kere düşünün"
Aslan: "Gerçek liderler fırtınada ortaya çıkar"
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Başak: "Planlarınız tutmayabilir"
Astrolojik anlamda bazı zorluklar yaşasanız da şansın anahtarı elinizde: "Kozmik enerjilere göre pozisyon alarak şanssızlıkları avantaja çevirin"
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