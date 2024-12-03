Astrolog Dinçer Güner, Venüs ile Neptün'ün Sekstil Açısını Yorumladı "Romantik Yakınlaşmalar ve Fanteziler"

Gökyüzünden bu kez güzel haberler var! Merkür retro, yakın zamanda başlayacak olan Mars retro derken dertler arasında sıkışıp kalmıştık. Meğer şifamız Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açıda saklıymış! Ünlü astrolog Dinçer Güner, müjdeyi verdi. Bu fırsatı kaçırmayın, çünkü etkisi 2 gün sürecek! Peki, Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açı neyin habercisi?

İşte, detaylar...

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