Astrolog Dinçer Güner, Venüs ile Neptün'ün Sekstil Açısını Yorumladı "Romantik Yakınlaşmalar ve Fanteziler"
Astrolog Dinçer Güner, Venüs ile Neptün'ün Sekstil Açısını Yorumladı "Romantik Yakınlaşmalar ve Fanteziler"
Gökyüzünden bu kez güzel haberler var! Merkür retro, yakın zamanda başlayacak olan Mars retro derken dertler arasında sıkışıp kalmıştık. Meğer şifamız Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açıda saklıymış! Ünlü astrolog Dinçer Güner, müjdeyi verdi. Bu fırsatı kaçırmayın, çünkü etkisi 2 gün sürecek! Peki, Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açı neyin habercisi?
İşte, detaylar...
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Kasım ayında başlayan Merkür retro bitmeden Yeni Ay gelip çattı! İki yeni ayın meydana geleceği Aralık ayında, bir de Mars retronun etkisi altına gireceğiz. Ama size güzel haberlerimiz de var!
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu döneme "Affetme Zamanı" diyor!
"Cinsel yaşamınız renklenecek"
Hadi, yeni yıl alışverişine!
Venüs, iki gün içinde aşkı bulmamızı sağlayacak! Peki, Neptün?
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Sezgilerinizi ve maneviyatı besleyen Neptün, küsleri de barıştıracak!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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