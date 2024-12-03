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Astrolog Dinçer Güner, Venüs ile Neptün'ün Sekstil Açısını Yorumladı "Romantik Yakınlaşmalar ve Fanteziler"

Astrolog Dinçer Güner, Venüs ile Neptün'ün Sekstil Açısını Yorumladı "Romantik Yakınlaşmalar ve Fanteziler"

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 15:20

Gökyüzünden bu kez güzel haberler var! Merkür retro, yakın zamanda başlayacak olan Mars retro derken dertler arasında sıkışıp kalmıştık. Meğer şifamız Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açıda saklıymış! Ünlü astrolog Dinçer Güner, müjdeyi verdi. Bu fırsatı kaçırmayın, çünkü etkisi 2 gün sürecek! Peki, Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açı neyin habercisi? 

İşte, detaylar... 

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Kasım ayında başlayan Merkür retro bitmeden Yeni Ay gelip çattı! İki yeni ayın meydana geleceği Aralık ayında, bir de Mars retronun etkisi altına gireceğiz. Ama size güzel haberlerimiz de var!

Kasım ayında başlayan Merkür retro bitmeden Yeni Ay gelip çattı! İki yeni ayın meydana geleceği Aralık ayında, bir de Mars retronun etkisi altına gireceğiz. Ama size güzel haberlerimiz de var!

Kara Ay'ı aydınlatan, Venüs ile Neptün arasındaki sekstil açının etkisi ile iki günde hayatınız güzelleşecek!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu döneme "Affetme Zamanı" diyor!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu döneme "Affetme Zamanı" diyor!

Başkalarına karşı empati duygumuzu ve hoşgörülü yaklaşımlarımızı besleyecek olan Venüs ve Neptün ilişkisi, güzel haberlerle dolu!

"Cinsel yaşamınız renklenecek"

"Cinsel yaşamınız renklenecek"

Romantik karşılaşmaların yaşanabileceği bir gün bizi bekliyor. Bu arada cinsel  hayatınız da renklenebilir. Güner'e göre fantezilere de dalabilirsiniz. 

Öyleyse bu sözümüz bekarlara, flört etmeye açık olun! zira aşkı duygusal ve romantik anlar paylaşabileceğiniz yeni flört olasılıkları yükseliyor.

Hadi, yeni yıl alışverişine!

Özellikle tekstil, kozmetik ve ev dekorasyonu alışverişleri gündeminizde olabilir. Pozitif astrolojik etkiler altında olduğunuz bugün, şıklığınıza şıklık katmak için harika bir gün olabilir.

Venüs, iki gün içinde aşkı bulmamızı sağlayacak! Peki, Neptün?

Venüs, iki gün içinde aşkı bulmamızı sağlayacak! Peki, Neptün?

Hayal gücünün temsilcisi Neptün, yaratıcılığınızı besleyecek. Sanata ilginizi artıracak ve gerçek sanatçıları ortaya çıkaracak. Resim yapmak, sözleri sanata çevirmek ya da tasarım yapmak için harika bir gün. 

Çektiğiniz resimler ve editlediğiniz sanatsal videolarla dijital dünyaya da renk verebilirsiniz.

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Sezgilerinizi ve maneviyatı besleyen Neptün, küsleri de barıştıracak!

Sezgilerinizi ve maneviyatı besleyen Neptün, küsleri de barıştıracak!

Affedin! Partnerinizi ve sevdiklerinizi anlamaya odaklanın. Onlarla daha derin bağlar kurun ve empati yapın. Göreceksiniz, kırgınlıklar ve küslükler son bulacak. Sevgi kazanacak!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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