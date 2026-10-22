Merkez Bankası Yılın Yedinci Faiz Kararını Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 36’ya çekildi.
Yapılan açıklamada 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir' denildi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 9 ay sonra politika faizinde indirime gidildi.
"Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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