Dev Bankadan Türkiye Kararı: JP Morgan'dan Açıklama Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'li finans devi JPMorgan Chase'in Türkiye'deki aracı kurumu J.P. Morgan Menkul Değerler AŞ, sermaye piyasası faaliyet izninin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu ileri sürüldü. SPK, şirketten alacağı olan müşterilerin haklarını güvenceye almak için 3 aylık bir süre tanıdı. Şirket ise adımın Türkiye'den çekilme anlamına gelmediğini, bankacılık tarafında büyüme planının sürdüğünü açıkladı.
SPK'dan JP Morgan açıklaması.
JPMorgan, Türkiye'den çekilmediğini açıkladı: İstanbul Şubesi bankacılık faaliyetlerini büyütecek.
JP Morgan İstanbul Şubesi iddialara son noktayı koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın