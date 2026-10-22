Dev Bankadan Türkiye Kararı: JP Morgan'dan Açıklama Geldi

JP Morgan'ın Türkiye'den çekileceği ileri sürüldü.

SPK Başkanlığı'nın duyurusuna göre, başvurunun Kurul tarafından uygun görülmesi halinde J.P. Morgan Menkul Değerler ya tamamen sona erecek ya da faaliyet konusunu değiştirecek. Her iki senaryoda da şirket sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum niteliğini kaybedecek.

Duyuruda, şirketin sunduğu yatırım hizmetleri, faaliyetler ve yan hizmetlerle ilgili hak ya da alacağı bulunduğunu düşünen müşterilere de net bir yol haritası çizildi. Bu kapsamda müşterilerin elindeki belgeleri, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde hem şirkete hem de SPK'ya ulaştırması gerekiyor.