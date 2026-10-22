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Dev Bankadan Türkiye Kararı: JP Morgan'dan Açıklama Geldi

Dev Bankadan Türkiye Kararı: JP Morgan'dan Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 08:44
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ABD'li finans devi JPMorgan Chase'in Türkiye'deki aracı kurumu J.P. Morgan Menkul Değerler AŞ, sermaye piyasası faaliyet izninin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu ileri sürüldü. SPK, şirketten alacağı olan müşterilerin haklarını güvenceye almak için 3 aylık bir süre tanıdı. Şirket ise adımın Türkiye'den çekilme anlamına gelmediğini, bankacılık tarafında büyüme planının sürdüğünü açıkladı.

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SPK'dan JP Morgan açıklaması.

Sermaye Piyasası Kurulu logosu

JP Morgan'ın Türkiye'den çekileceği ileri sürüldü.

SPK Başkanlığı'nın duyurusuna göre, başvurunun Kurul tarafından uygun görülmesi halinde J.P. Morgan Menkul Değerler ya tamamen sona erecek ya da faaliyet konusunu değiştirecek. Her iki senaryoda da şirket sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum niteliğini kaybedecek.

Duyuruda, şirketin sunduğu yatırım hizmetleri, faaliyetler ve yan hizmetlerle ilgili hak ya da alacağı bulunduğunu düşünen müşterilere de net bir yol haritası çizildi. Bu kapsamda müşterilerin elindeki belgeleri, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde hem şirkete hem de SPK'ya ulaştırması gerekiyor.

JPMorgan, Türkiye'den çekilmediğini açıkladı: İstanbul Şubesi bankacılık faaliyetlerini büyütecek.

JPMorgan, Türkiye'den çekilmediğini açıkladı: İstanbul Şubesi bankacılık faaliyetlerini büyütecek.

Başvurunun ardından gözler JPMorgan'ın Türkiye'deki geleceğine çevrildi. Şirketten yapılan açıklamada, sürecin JPMorgan Chase grubunun Türkiye'deki diğer faaliyetlerinin sona ermesi ya da sınırlandırılması anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Kararın ülkedeki güncel gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığı da ifade edildi.

Açıklamaya göre J.P. Morgan Menkul Değerler, Temmuz 2015'ten bu yana herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütmüyor ve müşterilerine yatırım hizmeti sunmuyor. Şirketin faaliyetleri o tarihte SPK kararıyla 2 yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştu. İzin iptali, yıllar içinde SPK ile yapılan görüşmelerin sonucunda şirketin fiili durumunu hukuki statüsüyle uyumlu hale getirmek amacıyla gündeme geldi.

Aracı kurum ile JPMorgan Chase Bank, N.A.'nın İstanbul Şubesi'nin hukuken birbirinden ayrı kuruluşlar olduğu da hatırlatıldı. İstanbul Şubesi'nin bankacılık faaliyetlerinin bu süreçten etkilenmeyeceği ve kesintisiz devam edeceği bildirildi. Şube cephesinde ise tam tersi yönde bir hareket var: JPMorgan İstanbul Şubesi, Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldı ve bu yöndeki çalışmaları ilgili yasal otoritelerle koordineli şekilde yürütüyor.

JP Morgan İstanbul Şubesi iddialara son noktayı koydu.

JP Morgan İstanbul Şubesi iddialara son noktayı koydu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin (' Şirket ') faaliyet izninin iptal edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (' SPK ' ) başvuruda bulunacak olmasına ilişkin olarak daha önce yapılan duyuru kapsamında, kamuoyunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve söz konusu sürecin kapsamının açıklığa kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Şirket, 3 Temmuz 2015 tarihinden itibaren herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütmemekte ve müşterilere yatırım hizmet ve faaliyeti veya yan hizmet sunmamaktadır.

Bu nedenle, Şirket'in faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik olarak başlatılan süreç, esas itibarıyla uzun süredir fiilen herhangi bir faaliyeti bulunmayan Şirket'in mevcut hukuki statüsünün bu fiili durumla uyumlu hale getirilmesine yöneliktir ve ilgili konuya ilişkin karar geçtiğimiz yıllar içerisinde SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde alınmıştır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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