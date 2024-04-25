Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş: 8 Ayın En Düşüğünde!
Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş: 8 Ayın En Düşüğünde!
TCMB net rezervleri son 8 ayın en düşük seviyesine indi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 19 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 5,2 milyar dolar azaldı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 20 milyar 925 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolara çıktı.
Net rezervler 25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.
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