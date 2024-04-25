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Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş: 8 Ayın En Düşüğünde!

Merkez Bankası Rezervlerinde Büyük Düşüş: 8 Ayın En Düşüğünde!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 15:18

TCMB net rezervleri son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 19 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 5,2 milyar dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 19 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 5,2 milyar dolar azaldı.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 20 milyar 925 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 20 milyar 925 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolara çıktı.

Net rezervler 25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Net rezervler 25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.
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