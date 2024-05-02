Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası Rezervleri 9 Ayın En Düşüğüne İndi

Merkez Bankası Rezervleri 9 Ayın En Düşüğüne İndi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.05.2024 - 15:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı ve son 9 ayın en düşük seviyesine geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TCMB net rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

TCMB net rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.

Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.

Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın