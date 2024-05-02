Merkez Bankası Rezervleri 9 Ayın En Düşüğüne İndi
Merkez Bankası Rezervleri 9 Ayın En Düşüğüne İndi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı ve son 9 ayın en düşük seviyesine geldi.
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TCMB net rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.
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