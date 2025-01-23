Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Ekonomi Uzmanları Tarafından Nasıl Yorumlandı?
Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Ekonomi Uzmanları Tarafından Nasıl Yorumlandı?
Merkez Bankası yılın ilk faizinde indirime gitti. Faiz 250 baz puan indirilerek yüzde 45 oldu. Merkez’in faizi yüzde 45’e çekeceği halihazırda bekleniyordu. Karar sürpriz olmadı ancak ekonomistlerden önümüzdeki aylara dair öngörüler geldi. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 'Otomatiğe bağlamadık' mesajı verdiğini ifade ederken her toplantıda indirim beklenilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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Merkez Bankası'nın yılın ilk faizi için 250 baz indirerek yüzde 45'e çekmesi ekonomi çevreleri tarafından beklenen bir karardı. Geçen ay yaklaşık iki yıl aradan sonra faiz yüzde 50'den yüzde 47.5'e çekilmişti. Faiz indirimi yeni yılda da devam etti.
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Forbes Türkiye’den Ahmet Bal’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu, faiz kararını "Her toplantıda indirim olacak diye bir çıkarım yapılmamalı" sözleriyle değerlendirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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