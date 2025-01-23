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Ekonomi
Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Ekonomi Uzmanları Tarafından Nasıl Yorumlandı?

Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Ekonomi Uzmanları Tarafından Nasıl Yorumlandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 16:28

Merkez Bankası yılın ilk faizinde indirime gitti. Faiz 250 baz puan indirilerek yüzde 45 oldu. Merkez’in faizi yüzde 45’e çekeceği halihazırda bekleniyordu. Karar sürpriz olmadı ancak ekonomistlerden önümüzdeki aylara dair öngörüler geldi. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın 'Otomatiğe bağlamadık' mesajı verdiğini ifade ederken her toplantıda indirim beklenilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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Merkez Bankası'nın yılın ilk faizi için 250 baz indirerek yüzde 45'e çekmesi ekonomi çevreleri tarafından beklenen bir karardı. Geçen ay yaklaşık iki yıl aradan sonra faiz yüzde 50'den yüzde 47.5'e çekilmişti. Faiz indirimi yeni yılda da devam etti.

Merkez Bankası'nın yılın ilk faizi için 250 baz indirerek yüzde 45'e çekmesi ekonomi çevreleri tarafından beklenen bir karardı. Geçen ay yaklaşık iki yıl aradan sonra faiz yüzde 50'den yüzde 47.5'e çekilmişti. Faiz indirimi yeni yılda da devam etti.

Peki faiz kararı ekonomi uzmanları tarafından nasıl karşılandı?

Forbes Türkiye’den Ahmet Bal’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu, faiz kararını "Her toplantıda indirim olacak diye bir çıkarım yapılmamalı" sözleriyle değerlendirdi.

Forbes Türkiye’den Ahmet Bal’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu, faiz kararını "Her toplantıda indirim olacak diye bir çıkarım yapılmamalı" sözleriyle değerlendirdi.

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Faiz %45’e indi, Merkez Bankası yine şaşırtmadı. İngiltere Merkez Bankası eski Başkanı Mervin King’in dediği gibi “iyi para politikası sıkıcıdır”

Ocak ve Şubat’ta iki aylık toplam enflasyon %8’e yakın gelebilir. Bu durumda kalan on ayda enflasyonun ortalamada aylık %1,1 olması gerekiyor ki %21 olan yıl sonu hedefi tutsun. Pek (hatta hiç) mümkün görünmüyor.

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'TCMB beklendiği gibi politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5’den yüzde 45’e getirdi. Bir sonraki toplantı 6 mart 2025’de.'

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'Politika faizi beklendiği gibi yüzde 45'e indirildi.'

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'Merkez Bankası, ana eğilim geriliyor, 'zamana bağlı' ve 'geriye endeksli' hareketler Ocak'ta öne çıksa da  ileriye dönük fiyat hareketine bakın mealinde mesaj veriyor...

(1.5 trilyon TL'lik likidite fazlasına pencere açmadan 'ek tedbirlerle' vurgusu yetersiz)'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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