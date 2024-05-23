Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Faiz Yüzde 50'nin Üzerine Çıkmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Faiz Yüzde 50'nin Üzerine Çıkmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. TCMB PPK, toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 50,00 olarak kaldı.
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TCMB, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.
PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir."
"Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır."
"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."
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