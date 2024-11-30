Merkel’i Mutlu Eden İki Türk: Almanya Eski Başkanı Anı Kitabında Yazdı
Merkel’i Mutlu Eden İki Türk: Almanya Eski Başkanı Anı Kitabında Yazdı
Almanya eski başkanı Angela Merkel, anılarını topladığı ‘Özgürlük: Anılar 1954-2021’ (Freiheit. Erinnerungen 1954-2021) isimli kitabında Türkiye’ye dair ayrıntılara da yer veriyor. Hem kişisel anılarını hem de siyasi anılarını yazan Merkel’in kitabında yer alan Türk kahvesi detayı gündem olmuştu. 'Bir kaşık kahve, üzerine sıcak su dök, Türk kahvesi hazır” sözlerine yer veren Merkel, Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulundu, kendisini iki Türk’ün çok mutlu olduğunu da belirtti. Peki o Türkler kimdi?
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Angela Merkel, tüm dünyanın yakından tanıdığı figür. Almanya’nın ilk kadın şansölyesi unvanına sahip Merkel, 2005-2021 yılları arasında görev yaptı.
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70 yaşındaki Merkel, kişisel ve siyasi yaşamına yer verdiği “Özgürlük: Anılar 1954-2021” kitabını yayımladı. Kitapta daha önce hiç duyulmamış anılar yer aldı.
Kitapta Türkiye ilişkilerine ve yakından tanıdığı Türk kültürüne dair anılara da yer veren Merkel’in kahve tarifi oldukça konuşulmuştu.
Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre kitapta Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulunuluyor. Mercimek çorbasını çok sevdiğini belirten Merkel, yoğun bir günün ardından epey sevdiğimiz mercimek çorbasının kendisine iyi geldiğini yazdı.
Merkel’i mutlu eden iki Türk.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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