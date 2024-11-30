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Merkel’i Mutlu Eden İki Türk: Almanya Eski Başkanı Anı Kitabında Yazdı

Merkel’i Mutlu Eden İki Türk: Almanya Eski Başkanı Anı Kitabında Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 10:19

Almanya eski başkanı Angela Merkel, anılarını topladığı ‘Özgürlük: Anılar 1954-2021’ (Freiheit. Erinnerungen 1954-2021) isimli kitabında Türkiye’ye dair ayrıntılara da yer veriyor. Hem kişisel anılarını hem de siyasi anılarını yazan Merkel’in kitabında yer alan Türk kahvesi detayı gündem olmuştu. 'Bir kaşık kahve, üzerine sıcak su dök, Türk kahvesi hazır” sözlerine yer veren Merkel, Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulundu, kendisini iki Türk’ün çok mutlu olduğunu da belirtti. Peki o Türkler kimdi?

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Angela Merkel, tüm dünyanın yakından tanıdığı figür. Almanya’nın ilk kadın şansölyesi unvanına sahip Merkel, 2005-2021 yılları arasında görev yaptı.

Angela Merkel, tüm dünyanın yakından tanıdığı figür. Almanya’nın ilk kadın şansölyesi unvanına sahip Merkel, 2005-2021 yılları arasında görev yaptı.

Merkel, Eylül 2021’de görevini bıraktığını açıkladı.

70 yaşındaki Merkel, kişisel ve siyasi yaşamına yer verdiği “Özgürlük: Anılar 1954-2021” kitabını yayımladı. Kitapta daha önce hiç duyulmamış anılar yer aldı.

70 yaşındaki Merkel, kişisel ve siyasi yaşamına yer verdiği “Özgürlük: Anılar 1954-2021” kitabını yayımladı. Kitapta daha önce hiç duyulmamış anılar yer aldı.

Kitapta Türkiye ilişkilerine ve yakından tanıdığı Türk kültürüne dair anılara da yer veren Merkel’in kahve tarifi oldukça konuşulmuştu.

Kitapta Türkiye ilişkilerine ve yakından tanıdığı Türk kültürüne dair anılara da yer veren Merkel’in kahve tarifi oldukça konuşulmuştu.

Merkel, Türk kahvesini tarifini şu sözlerle vermişti: 'Bir kaşık kahve, üzerine sıcak su dök, Türk kahvesi hazır.”

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre kitapta Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulunuluyor. Mercimek çorbasını çok sevdiğini belirten Merkel, yoğun bir günün ardından epey sevdiğimiz mercimek çorbasının kendisine iyi geldiğini yazdı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre kitapta Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulunuluyor. Mercimek çorbasını çok sevdiğini belirten Merkel, yoğun bir günün ardından epey sevdiğimiz mercimek çorbasının kendisine iyi geldiğini yazdı.

“Öğle yemeklerini başbakanlıkta çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlardım. Uzun uçuşlar ya da gece toplantılarının ardından tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi.”

Merkel’i mutlu eden iki Türk.

Merkel’i mutlu eden iki Türk.

Angela Merkel, kitabında kendisini iki Türk'ün çok mutlu ettiğini yazdı. Bahsettiği kişiler bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'di.

Covid aşısını geliştiren Türeci ve Şahin’i unutmayan Merkel, 'Bu aşı ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70’inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Onlara minnettarım” cümlelerine yer verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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