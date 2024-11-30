Merkel’i Mutlu Eden İki Türk: Almanya Eski Başkanı Anı Kitabında Yazdı

Almanya eski başkanı Angela Merkel, anılarını topladığı ‘Özgürlük: Anılar 1954-2021’ (Freiheit. Erinnerungen 1954-2021) isimli kitabında Türkiye’ye dair ayrıntılara da yer veriyor. Hem kişisel anılarını hem de siyasi anılarını yazan Merkel’in kitabında yer alan Türk kahvesi detayı gündem olmuştu. 'Bir kaşık kahve, üzerine sıcak su dök, Türk kahvesi hazır” sözlerine yer veren Merkel, Türk işi mercimek çorbasına da atıfta bulundu, kendisini iki Türk’ün çok mutlu olduğunu da belirtti. Peki o Türkler kimdi?

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