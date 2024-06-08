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Oppenheimer Filminin Konusu Nedir? Oppenheimer Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Oppenheimer Filminin Konusu Nedir? Oppenheimer Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 15:23

2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filmi, hâlâ tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatının ele alınacağı filmin başrollerinde Cillian Murphy, Emily Blunt ve Robert Downey Jr gibi dünyaca ünlü isimler rol alıyor. Ünlü yönetmen Christopher Nolan yönetmenliğinde çekilen filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Oppenheimer filminin konusu nedir? Oppenheimer filminin oyuncuları kimler? 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oppenheimer Filminin Konusu Nedir?

Oppenheimer Filminin Konusu Nedir?

Film, Amerikalı ünlü fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın biyografisine odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Kanada ve İngiltere tarafından başlatılan Manhattan Projesi'nin bilimsel başkanlığını yapan Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolü ele alıyor. 

Ayrıca Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atıldıktan sonra  Oppenheimer'ın yaşadığı psikolojik ve fiziksel sorunlarda gözler önüne seriyor.

Oppenheimer Filminin Oyuncuları Kimler?

Oppenheimer Filminin Oyuncuları Kimler?

  • Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

  • Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer

  • Gary Oldman - Harry S. Truman

  • Matt Damon - Leslie Groves

  • Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

  • Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

  • Casey Affleck 

  • Rami Malek

  • Josh Hartnett - Ernest Lawrance

  • Dane Dehann 

  • James D'Acry

  • Christopher Denham

  • Scott Grimes 

  • Louise Lombard 

  • Jason Clarke 

  • Kenneth Branagh

  • Micheal Angarano - Robert Serber

  • David Krumholtz

  • Olli Haaskivi

  • Dylan Arnold

Oppenheimer Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

Oppenheimer Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

Sinema severlerin uzunca bir süre heyecanla bekledikleri biyografik drama türündeki Oppenheimer filmi, 21 Temmuz 2023 Cuma günü tüm dünyada vizyona girdi. Şimdilerde ise Oppenheimer, Prime Video'da izleyici ile buluşuyor.

Oppenheimer Filmiyle İlgili Tüm Detaylar

Oppenheimer Filmiyle İlgili Tüm Detaylar

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in kaleme aldığı Juliıus Robert Oppenheimer'ın biyografisinin anlatıldığı American Prometheus eserinden uyarlandı. 

Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen film, aynı zamanda IMAX siyah beyaz analog fotoğrafçılıkla bölümler ilk yapım olarak tarihe geçti.

  • Oppenheimer filminin, IMDb puanı ise 8.3'tür.

2024 Oscar Ödül Töreni’ne En İyi Film dahil 7 dalda ödül alarak damgasını vuran film de Oppenheimer oldu!

2024 Oscar Ödül Töreni’ne En İyi Film dahil 7 dalda ödül alarak damgasını vuran film de Oppenheimer oldu!

  • Filmin yönetmeni Christopher Nolan, En İyi Yönetmen ödülünü aldı. 

  • Başroldeki Cillian Murphy, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Oppenheimer’daki rolüyle Robert Downey Jr. kazandı. 

  • En İyi Film Müziği ödülünü, Oppenheimer ile Ludwig Göransson aldı. 

  • En İyi Kurgu ödülünü 10 yıl sonra alan ilk kadın, Oppenheimer ekibinden Jennifer Lame oldu.

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