Oppenheimer Filminin Konusu Nedir? Oppenheimer Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filmi, hâlâ tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatının ele alınacağı filmin başrollerinde Cillian Murphy, Emily Blunt ve Robert Downey Jr gibi dünyaca ünlü isimler rol alıyor. Ünlü yönetmen Christopher Nolan yönetmenliğinde çekilen filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Oppenheimer filminin konusu nedir? Oppenheimer filminin oyuncuları kimler?

İşte detaylar...