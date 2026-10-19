article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
, Yemek Testleri
Menüdeki Favorilerine Göre Boyunu ve Kilonu Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Menüdeki Favorilerine Göre Boyunu ve Kilonu Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
19.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Birbirinden lezzetli seçenekler arasından favorilerini seç, bakalım mutfak zevkin bize nasıl bir tahmin yaptıracak! Testin sonunda seni bekleyen boy ve kilo tahminimiz tutacak mı?

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Peki hangi yaş grubundasın?

3. Sokakta yürürken hangisi ilgini çeker?

4. Hava serin, canın sıcacık bir şey istiyor. Hangisi?

5. Deniz kenarına geldin. Masaya ilk ne söylersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hamur işi vitrini karşında. Gözün hangisine kayıyor?

7. Bir bowl hazırlıyorsun. İçine ne koyuyoruz?

8. Sandviç, dürüm, burger… Kararını ver!

9. Saat 00.30. Mutfakla göz göze geldin. Plan?

10. Kebap tercihin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Birini ömür boyu seçmek zorundasın. Hangisi?

12. Dünyanın mutfaklarından birine ışınlanıyorsun!

13. Ev yemeği kokusu bütün evi sardı. Hangisi seni masaya çağırır?

14. Pastaneye girdin. Tezgahtan hangisiyle çıkarsın?

15. Son kararın: Hangi lezzet seninle her yere gelir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boy 1.55 Kilo: 50

Boy 1.55 Kilo: 50

Boy 1.60 Kilo: 53

Boy 1.60 Kilo: 53

Boy 1.68 Kilo: 55

Boy 1.68 Kilo: 55

Boy 1.70 Kilo: 55

Boy 1.70 Kilo: 55

Boy 1.70 Kilo: 50

Boy 1.70 Kilo: 50

Boy 1.65 Kilo: 60

Boy 1.65 Kilo: 60

Boy 1.65 Kilo: 65

Boy 1.65 Kilo: 65

Boy 1.70 Kilo: 70

Boy 1.70 Kilo: 70

Boy 1.70 Kilo: 80

Boy 1.70 Kilo: 80

Boy 1.85 Kilo: 80

Boy 1.85 Kilo: 80

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın