Menüdeki Favorilerine Göre Boyunu ve Kilonu Tahmin Etmeye Çalışıyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Birbirinden lezzetli seçenekler arasından favorilerini seç, bakalım mutfak zevkin bize nasıl bir tahmin yaptıracak! Testin sonunda seni bekleyen boy ve kilo tahminimiz tutacak mı?
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Peki hangi yaş grubundasın?
3. Sokakta yürürken hangisi ilgini çeker?
4. Hava serin, canın sıcacık bir şey istiyor. Hangisi?
5. Deniz kenarına geldin. Masaya ilk ne söylersin?
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6. Hamur işi vitrini karşında. Gözün hangisine kayıyor?
7. Bir bowl hazırlıyorsun. İçine ne koyuyoruz?
8. Sandviç, dürüm, burger… Kararını ver!
9. Saat 00.30. Mutfakla göz göze geldin. Plan?
10. Kebap tercihin?
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11. Birini ömür boyu seçmek zorundasın. Hangisi?
12. Dünyanın mutfaklarından birine ışınlanıyorsun!
13. Ev yemeği kokusu bütün evi sardı. Hangisi seni masaya çağırır?
14. Pastaneye girdin. Tezgahtan hangisiyle çıkarsın?
15. Son kararın: Hangi lezzet seninle her yere gelir?
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Boy 1.55 Kilo: 50
Boy 1.60 Kilo: 53
Boy 1.68 Kilo: 55
Boy 1.70 Kilo: 55
Boy 1.70 Kilo: 50
Boy 1.65 Kilo: 60
Boy 1.65 Kilo: 65
Boy 1.70 Kilo: 70
Boy 1.70 Kilo: 80
Boy 1.85 Kilo: 80
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