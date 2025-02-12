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Memurlara Yeşil Pasaport Verilmesi Twitter'ı İkiye Böldü

Memurlara Yeşil Pasaport Verilmesi Twitter'ı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2025 - 14:12

Özellikle AB ülkelerinin vize reddi oranlarının tarihin en yüksek seviyesine gelmesi, lisanslı sporcuların, sanatçıların hatta yurt dışı kabul alan öğrencilerin bile hareketinin kısıtlanması gündeme düşen sorunlardan biri. Tabii maddi ve manevi bu kadar külfete girilen bir ortamda devletin 10 yılını dolduran memurlara verdiği yeşil pasaport hakkı ve bu hakkın kapsamı da sık sık tartışma konusu oluyor. Twitter timeline'ında da memurların neden yeşil pasaport hakkı olduğu son günlerin sıcak tartışma konularından.

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Yeşil pasaporttan sadece memurlar değil devletin farklı kademesindeki görevliler, avukatlar ve farklı meslek grupları ve aile üyeleri faydalanabiliyor.

Yeşil pasaporttan sadece memurlar değil devletin farklı kademesindeki görevliler, avukatlar ve farklı meslek grupları ve aile üyeleri faydalanabiliyor.

Bir avukat da 15 sene uygulamasından şikayetçiydi.

Bir avukat da 15 sene uygulamasından şikayetçiydi.
twitter.com

Merve Karataş isimli kullanıcı da memurların bu ayrıcalığını sorguladı.

Merve Karataş isimli kullanıcı da memurların bu ayrıcalığını sorguladı.
twitter.com

Kendisine katılanlar da oldu.

Kendisine katılanlar da oldu.
twitter.com

Uygulamanın suistimal edildiğini düşünen de...

Uygulamanın suistimal edildiğini düşünen de...
twitter.com
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Tabii bunun için teknik bir açıklama da geldi.

Tabii bunun için teknik bir açıklama da geldi.

İş insanı kavramı da sorguya açık bir konu.

İş insanı kavramı da sorguya açık bir konu.
twitter.com

Öneriye karşı çıkanlar da vardı.

Öneriye karşı çıkanlar da vardı.
twitter.com
twitter.com

Memurun risksiz grup olduğunu öne çıkaranlar oldu.

Memurun risksiz grup olduğunu öne çıkaranlar oldu.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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onur.ozdemir

amaç memurlara pasaport vermek değil asıl amaç bir eli yağda bir eli balda devletin tüm imkanlarını kendi çıkarları için sonuna kadar kullanan kesime yani ak... Devamını Gör

Deniz M

Seçim gelir ve iktidar değişirse bu ülkede her şeyin baştan aşağı değişmesi lazım. Ülke yandaşların,çıkarcıların ülkesi olmuş. İşini düzgün yapanlar, eğitim ... Devamını Gör

ken takabayashi

polisler hariç verilmemesi gerekli