Memurlara Yeşil Pasaport Verilmesi Twitter'ı İkiye Böldü
Memurlara Yeşil Pasaport Verilmesi Twitter'ı İkiye Böldü
Özellikle AB ülkelerinin vize reddi oranlarının tarihin en yüksek seviyesine gelmesi, lisanslı sporcuların, sanatçıların hatta yurt dışı kabul alan öğrencilerin bile hareketinin kısıtlanması gündeme düşen sorunlardan biri. Tabii maddi ve manevi bu kadar külfete girilen bir ortamda devletin 10 yılını dolduran memurlara verdiği yeşil pasaport hakkı ve bu hakkın kapsamı da sık sık tartışma konusu oluyor. Twitter timeline'ında da memurların neden yeşil pasaport hakkı olduğu son günlerin sıcak tartışma konularından.
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Yeşil pasaporttan sadece memurlar değil devletin farklı kademesindeki görevliler, avukatlar ve farklı meslek grupları ve aile üyeleri faydalanabiliyor.
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Bir avukat da 15 sene uygulamasından şikayetçiydi.
Merve Karataş isimli kullanıcı da memurların bu ayrıcalığını sorguladı.
Kendisine katılanlar da oldu.
Uygulamanın suistimal edildiğini düşünen de...
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Tabii bunun için teknik bir açıklama da geldi.
İş insanı kavramı da sorguya açık bir konu.
Öneriye karşı çıkanlar da vardı.
Memurun risksiz grup olduğunu öne çıkaranlar oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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