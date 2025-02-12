Memurlara Yeşil Pasaport Verilmesi Twitter'ı İkiye Böldü

Özellikle AB ülkelerinin vize reddi oranlarının tarihin en yüksek seviyesine gelmesi, lisanslı sporcuların, sanatçıların hatta yurt dışı kabul alan öğrencilerin bile hareketinin kısıtlanması gündeme düşen sorunlardan biri. Tabii maddi ve manevi bu kadar külfete girilen bir ortamda devletin 10 yılını dolduran memurlara verdiği yeşil pasaport hakkı ve bu hakkın kapsamı da sık sık tartışma konusu oluyor. Twitter timeline'ında da memurların neden yeşil pasaport hakkı olduğu son günlerin sıcak tartışma konularından.