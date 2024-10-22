Melisa Tapan Kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın İş ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Melisa Sabancı Tapan, kariyer hayatına atılana dek deneyimlediği ve eğitimini aldığı farklı alanlar sayesinde finansal katılım ve sürdürülebilir sanayi üzerine başarılı projelere adını yazdırmıştır. Üzerine çalıştığı projeler ve girişimlerde sosyal etkiyi gözeten Tapan, 2019 yılının sonbaharında ise sanat alanındaki üretimin ve ilerlemenin sürdürülebilirliği için Gate 27 projesini hayata geçirmiştir.

Gate 27 kapsamında, sanat dünyasının önde gelen kurumları ile iş birliği yaparak büyüme sağlamıştır.

Tapan, aynı zamanda Sabancı Vakfı’na, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ne destek veren çalışmalar da yapmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar pek çok sivil toplum kuruluşuyla birlikte yönettiği birbirinden kıymetli sosyal sorumluluk projelerine ise danışmanlık yapmıştır.