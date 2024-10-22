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Melisa Tapan Kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın İş ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Melisa Tapan Kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın İş ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 13:14

Son dönemlerde iş hayatındaki başarılarının yanında, magazin gündeminde de yerini alan Melisa Sabancı Tapan, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Sakıp Sabancı'nın torunu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın iş ve eğitim hayatı hakkında merak edilenler 

İşte, detaylar...

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Melisa Sabancı Tapan Kimdir?

Melisa Sabancı Tapan Kimdir?

Elçin Melisa Sabancı Tapan, Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesidir. Melisa Tapan, ayrıca Tate Uluslararası Konsey’i, TÜSİAD ve WORLD.MINDS üyesidir.

Melisa Tapan'ın Eğitim Hayatı

Melisa Tapan'ın Eğitim Hayatı

Melisa Sabancı Tapan, lisans eğitimini Londra'da tamamlamıştır. Londra’da Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan Tapan, daha sonra New York’ta Columbia Üniversitesi’nde Ekonomi ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapmıştır. 

Eğitim hayatı süresince BCG ve PWC gibi danışmanlık şirketlerinde, Uluslararası Enerji Ajansı’nda ve Sabancı Holding’de de çeşitli eğitimlere katılmıştır. Bir de Marshall Wace’te yönetici adayı programını tamamlamıştır.

Melisa Sabancı Tapan'ın Kariyer Hayatı

Melisa Sabancı Tapan'ın Kariyer Hayatı

Melisa Sabancı Tapan, kariyer hayatına atılana dek deneyimlediği ve eğitimini aldığı farklı alanlar sayesinde finansal katılım ve sürdürülebilir sanayi üzerine başarılı projelere adını yazdırmıştır. Üzerine çalıştığı projeler ve girişimlerde sosyal etkiyi gözeten Tapan, 2019 yılının sonbaharında ise sanat alanındaki üretimin ve ilerlemenin sürdürülebilirliği için Gate 27 projesini hayata geçirmiştir. 

Gate 27 kapsamında, sanat dünyasının önde gelen kurumları ile iş birliği yaparak büyüme sağlamıştır. 

Tapan, aynı zamanda Sabancı Vakfı’na, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ne destek veren çalışmalar da yapmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar pek çok sivil toplum kuruluşuyla birlikte yönettiği birbirinden kıymetli sosyal sorumluluk projelerine ise danışmanlık yapmıştır.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde yer alan Melisa Sabancı Tapan, son dönemlerde başarılarının yanı sıra magazin dünyasında da adından söz ettiriyor.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde yer alan Melisa Sabancı Tapan, son dönemlerde başarılarının yanı sıra magazin dünyasında da adından söz ettiriyor.

Melisa Tapan'ın son dönemlerde 'Mavi Mağara' adlı yapımla hem senarist hem de oyuncu olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu söylendi. Birbirlerini sosyal medyadan takip ettikleri öğrenilen ikiliden ise henüz bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

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