Melisa Tapan Kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın İş ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Melisa Tapan Kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın İş ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Son dönemlerde iş hayatındaki başarılarının yanında, magazin gündeminde de yerini alan Melisa Sabancı Tapan, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Sakıp Sabancı'nın torunu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan kimdir? Melisa Sabancı Tapan'ın iş ve eğitim hayatı hakkında merak edilenler
İşte, detaylar...
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Melisa Sabancı Tapan Kimdir?
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Melisa Tapan'ın Eğitim Hayatı
Melisa Sabancı Tapan'ın Kariyer Hayatı
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde yer alan Melisa Sabancı Tapan, son dönemlerde başarılarının yanı sıra magazin dünyasında da adından söz ettiriyor.
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