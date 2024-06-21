Mehmet Şimşek’in Yıllar Önceki "Meclis Taksi" Programındaki Görüntüleri: “Bari Otobüs Parası Verin”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, seneler önce TRT’de yayınlanan 'Meclis Taksi' programında konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Programda, Bakan Şimşek’in taksiye binen yaşlı çiftin “Taksi ücretsizmiş” demesi üzerine, “Bari otobüs parası verin” dediği görüldü.