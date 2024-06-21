Mehmet Şimşek’in Yıllar Önceki "Meclis Taksi" Programındaki Görüntüleri: “Bari Otobüs Parası Verin”
Mehmet Şimşek’in Yıllar Önceki "Meclis Taksi" Programındaki Görüntüleri: “Bari Otobüs Parası Verin”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, seneler önce TRT’de yayınlanan 'Meclis Taksi' programında konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Programda, Bakan Şimşek’in taksiye binen yaşlı çiftin “Taksi ücretsizmiş” demesi üzerine, “Bari otobüs parası verin” dediği görüldü.
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2013 yılında TRT’de yayınlanan “Meclis Taksi” programında, siyasiler şoför koltuğuna oturuyor ve taksiye binen vatandaşlarla konuşarak onları gitmek istedikleri yere götürüyordu.
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Dönemin Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek de “Meclis Taksi” programına konuk olmuş ve taksi sürerek vatandaşlarla görüşmüştü.
Bugün sosyal medyada yayılan görüntülerde, Bakan Şimşek’in taksiye binen vatandaşlara “bazı otobüs parası verin” demesi gündem oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugünlerde hazırladığı yeni vergi paketiyle Türkiye’de hemen hemen her kesime yeni vergiler getirecek olmasıyla gündemde.
İşte Bakan Mehmet Şimşek’in “Meclis Taksi” programındaki görüntüleri 👇
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Mehmet Şimşek'in yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
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