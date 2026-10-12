Matlaşan Borcamlar İlk Günkü Gibi Parlıyor: Doğal Cilası Her Mutfakta Var

Cam kaplardaki süt beyazı tabakanın en yaygın nedeni şebeke suyunun sertliği. Kireçli su yoğun miktarda kalsiyum ve magnezyum taşıyor. Her yıkamada bu mineraller camın yüzeyinde ince bir tortu bırakıyor, tabaka kat kat biriktikçe borcam buğulu bir görünüm alıyor.

Sert suyun ikinci etkisi daha az biliniyor. Kireçli su, yumuşak suya kıyasla deterjanı, yemek artıklarını ve kirli suyu cam yüzeyinden o kadar iyi durulayamıyor. Üzerinde kalan deterjan kalıntısı da kurudukça borcamda sütlü bir film oluşturuyor. Bulaşık makinesinden yeni çıkan kabın puslu görünmesinin sebebi çoğu zaman bu.