article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Matlaşan Borcamlar İlk Günkü Gibi Parlıyor: Doğal Cilası Her Mutfakta Var

Matlaşan Borcamlar İlk Günkü Gibi Parlıyor: Doğal Cilası Her Mutfakta Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 21:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fırından masaya, buzdolabından mikrodalgaya her işe koşturduğumuz borcamlar zamanla o ilk günkü berraklığını kaybediyor. Yıkandıkça üzerinde beliren beyaz, puslu tabaka kabı eski ve kirli gösteriyor, çoğu zaman da 'artık atma vakti geldi' dedirtiyor. Oysa bu matlığın büyük kısmı camın kendisinden değil, yüzeyde biriken bir tortudan kaynaklanıyor. Üstelik onu söküp atacak doğal cila, hemen her mutfağın dolabında hazır bekliyor.

Kaynak: The Kitchn

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borcamdaki beyaz pusun en sık sebebi kireçli su

Borcamdaki beyaz pusun en sık sebebi kireçli su

Cam kaplardaki süt beyazı tabakanın en yaygın nedeni şebeke suyunun sertliği. Kireçli su yoğun miktarda kalsiyum ve magnezyum taşıyor. Her yıkamada bu mineraller camın yüzeyinde ince bir tortu bırakıyor, tabaka kat kat biriktikçe borcam buğulu bir görünüm alıyor.

Sert suyun ikinci etkisi daha az biliniyor. Kireçli su, yumuşak suya kıyasla deterjanı, yemek artıklarını ve kirli suyu cam yüzeyinden o kadar iyi durulayamıyor. Üzerinde kalan deterjan kalıntısı da kurudukça borcamda sütlü bir film oluşturuyor. Bulaşık makinesinden yeni çıkan kabın puslu görünmesinin sebebi çoğu zaman bu.

Kireç tabakasını söken doğal cila beyaz sirke

Kireç tabakasını söken doğal cila beyaz sirke

Kireç tortusuna karşı en etkili ve masrafsız çözüm beyaz sirke. Sirkedeki asetik asit, camın üzerine yapışan kalsiyum ve magnezyum birikintilerini çözerek yüzeyden ayırıyor. Uygulama için lavabonun tıpasını kapatmak ya da geniş bir leğen alıp eşit miktarda beyaz sirke ve ılık suyla doldurmak yetiyor.

Borcamı karışıma yatırıp yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından çıkarıp durulayın ve ışığa tutarak kontrol edin. Pus hala duruyorsa kabı karışıma geri koyup yarım saat daha bekletin. Borcam büyükse ve karışıma tamamen girmiyorsa, her yüzünün sirkeli suyla temas etmesi için arada bir çevirmek yeterli.

Fırından yeni çıkmış borcamı ise hemen suya sokmamak gerekiyor. Ani sıcaklık değişimi camın çatlamasına yol açabileceği için kabın tamamen soğuması beklenmeli.

Kenarlardaki yanık izleri için karbonat macunu

Kenarlardaki yanık izleri için karbonat macunu

Sirke kireci çözse de fırında pişen yemeklerin kenarlarda bıraktığı yağlı, yanık izleri için bir desteğe daha ihtiyaç olabiliyor. Burada devreye karbonat giriyor. Bir miktar karbonatı az suyla karıştırıp macun kıvamına getirin, ardından yumuşak bir süngerle lekeli bölgelere hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle sürün.

Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı lekeleri camı çizmeden kaldırıyor. Sonrasında borcamı bulaşık deterjanı ve ılık suyla yıkayıp iyice durulamak yeterli. Bu aşamada tel sünger ve sert ovma tozlarından uzak durmak gerekiyor. Camın yüzeyinde açılan çizikler hem kalıcı bir matlık bırakıyor hem de kabın dayanıklılığını zayıflatabiliyor.

Kendi haline kurumaya bırakılan borcamda lekeler geri dönüyor

Kendi haline kurumaya bırakılan borcamda lekeler geri dönüyor

Temizliğin en çok atlanan adımı kurulama. Yıkanan borcam bulaşıklıkta kendi haline kurumaya bırakıldığında, yüzeyde kalan su damlaları buharlaşırken içindeki mineralleri camın üzerinde bırakıyor. Sirkeyle sökülen lekeler de birkaç yıkama sonra yeniden beliriveriyor.

Bunu önlemenin yolu basit. Durulanan borcamı temiz ve tüy bırakmayan bir bezle hemen kurulayın. Kurularken hafifçe ovmak, gözden kaçan son kireç izlerini de silip camı parlatıyor.

Sirke de işe yaramıyorsa camın yüzeyi aşınmış olabilir

Sirke de işe yaramıyorsa camın yüzeyi aşınmış olabilir

Sirkeli suda defalarca bekletilen borcam hala puslu görünüyorsa sorun tortuda değil, camın kendisinde olabilir. Aşınma adı verilen bu durumda camın yüzeyinde gözle seçilemeyecek kadar küçük çizikler ve oyuklar oluşuyor. Çok sıcak suyla yıkama, fazla deterjan kullanımı, makineye koymadan önce bulaşığı gereğinden fazla ovmak ve aşırı yumuşak su bu hasarı hızlandırıyor. Ne yazık ki aşınan camı eski haline döndürmenin bir yolu yok.

Bulaşık makinesi kullananlar için birkaç küçük ayar matlaşmayı baştan önlüyor. Deterjan miktarını azaltıp artırarak makinenize en uygun ölçüyü bulmak, parlatıcıyı eksik etmemek ve yıkama sıcaklığını düşürmek ilk adımlar. Parlatıcı bittiğinde üst rafa yerleştirilen bir kase beyaz sirke de geçici bir çözüm sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın