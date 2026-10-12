Matlaşan Borcamlar İlk Günkü Gibi Parlıyor: Doğal Cilası Her Mutfakta Var
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Fırından masaya, buzdolabından mikrodalgaya her işe koşturduğumuz borcamlar zamanla o ilk günkü berraklığını kaybediyor. Yıkandıkça üzerinde beliren beyaz, puslu tabaka kabı eski ve kirli gösteriyor, çoğu zaman da 'artık atma vakti geldi' dedirtiyor. Oysa bu matlığın büyük kısmı camın kendisinden değil, yüzeyde biriken bir tortudan kaynaklanıyor. Üstelik onu söküp atacak doğal cila, hemen her mutfağın dolabında hazır bekliyor.
Kaynak: The Kitchn
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Borcamdaki beyaz pusun en sık sebebi kireçli su
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Kireç tabakasını söken doğal cila beyaz sirke
Kenarlardaki yanık izleri için karbonat macunu
Kendi haline kurumaya bırakılan borcamda lekeler geri dönüyor
Sirke de işe yaramıyorsa camın yüzeyi aşınmış olabilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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