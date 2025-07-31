MasterChef 2025 Tunahan Onhan Kimdir, Kaç Yaşında? Tunahan Onhan Kariyeri ve Instagram Hesabı

Masterchef macerasına kokoreci modern bir yorumla taşıyarak başlayan Tunahan, ilk turda üç jüri üyesinden de tam not aldı. Ancak ikinci turda tavuk şinitzel düellosunda rakibi Çağlar’ın öne geçmesiyle elenmesi gündeme geldi. Buna rağmen şefler, Tunahan’ın yeteneğini göz ardı edemedi ve onu yedek kadroya dahil etti.

Yedek kadrodan yeniden yarışmaya katılma şansı bulan Tunahan, önce patates temalı yaratıcı bir yemek hazırladı, ardından taco yarışmasında mücadele etti. Finalde Sümeyye ile son ikiye kalan Tunahan, kararlılığı ve lezzet anlayışıyla dikkat çekerek ana kadroya katılmaya hak kazandı. Böylece Masterchef 2025’in 17. yarışmacısı oldu.

Instagram hesabı için 👉🏻@tunahanonhan