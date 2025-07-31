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MasterChef 2025 Tunahan Onhan Kimdir, Kaç Yaşında? Tunahan Onhan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Tunahan Onhan Kimdir, Kaç Yaşında? Tunahan Onhan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 14:46

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 17. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Tunahan Onhan oldu. 

Peki, MasterChef 2025 Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Tunahan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Tunahan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Balıkesir'den Masterchef 2025’e katılan Tunahan Onhan, mutfak serüvenine daha çocuk yaşta annesinin kasap dükkânında çıraklık yaparak adım attı. Henüz 12 yaşında başladığı bu yolculuk, onu zamanla profesyonel mutfağın kucağına taşıdı. Tekirdağ Turizm Otelcilik Mutfak Bölümü mezunu olan Tunahan, staj döneminden sonra kariyerine yurt dışında yön verdi.

İlk olarak bir cruise gemisinde aşçılık yapmaya başlayan Tunahan, ardından Avusturya’ya giderek burada iki Michelin yıldızlı bir şefin mutfağında çalıştı. Deneyimlerini daha da zenginleştirmek için Almanya’ya geçen Tunahan, burada da önde gelen şeflerle birlikte mutfak sanatına dair bilgisini ve tekniğini derinleştirdi. Türkiye’ye döndüğünde ise kendi pizza restoranını açtı. Eşiyle birlikte işletmecilik yapan Tunahan’ın partneri de Barselona’da aşçılık yaparak mesleki yolculuklarına uluslararası bir boyut kazandırdı.

MasterChef Tunahan Onhan Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Tunahan Onhan Kariyeri ve Instagram Hesabı

Masterchef macerasına kokoreci modern bir yorumla taşıyarak başlayan Tunahan, ilk turda üç jüri üyesinden de tam not aldı. Ancak ikinci turda tavuk şinitzel düellosunda rakibi Çağlar’ın öne geçmesiyle elenmesi gündeme geldi. Buna rağmen şefler, Tunahan’ın yeteneğini göz ardı edemedi ve onu yedek kadroya dahil etti.

Yedek kadrodan yeniden yarışmaya katılma şansı bulan Tunahan, önce patates temalı yaratıcı bir yemek hazırladı, ardından taco yarışmasında mücadele etti. Finalde Sümeyye ile son ikiye kalan Tunahan, kararlılığı ve lezzet anlayışıyla dikkat çekerek ana kadroya katılmaya hak kazandı. Böylece Masterchef 2025’in 17. yarışmacısı oldu.

Instagram hesabı için 👉🏻@tunahanonhan

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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