Marmara Üniversitesi'nde 'Falaka' İddiası: Ülkücü Grupların Öğrencileri Falakaya Yatırdığı İddia Edildi
Marmara Üniversitesi'nde 'Falaka' İddiası: Ülkücü Grupların Öğrencileri Falakaya Yatırdığı İddia Edildi
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, MEB’e yönelttiği 6 soruluk önergede, yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığını sordu.
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Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde Hukuk Fakültesi öğrencisinin saldırıya uğrayıp darp edilmesine ilişkin TBMM’ye soru önergesi verildi.
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CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Taşkın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye verdiği 6 soruluk önergede, “Son yaşananlar, münferit bir olay olarak görülemez. Bu grubun üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğu ve benzeri tehdit ve şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı biliniyor. Bu gruba üniversite yönetiminin ve idarecilerin göz yumdukları açık. Öğrencilerin şiddetsiz br ortamda eğitim görme hakkı bilerek baltalanıyor. Konunun takipçisi olacağız ve üniversitelerin şiddete ve baskıya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Yüksel Taşkın MEB’e şu soruları yöneltti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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