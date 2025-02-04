9 Milyar TL’lik Kara Para Aklanmış! Kapalıçarşı’da Büyük Operasyon
9 Milyar TL’lik Kara Para Aklanmış! Kapalıçarşı’da Büyük Operasyon
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonunda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalıçarşı'da 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar TL kara paranın aklandığı öğrenildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çalışma yürütüldü.
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Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi.
Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.
Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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