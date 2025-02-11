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Manchester City Tribünlerinden Vinicius Junior'a Ballon d'Or Mesajı

Manchester City Tribünlerinden Vinicius Junior'a Ballon d'Or Mesajı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 23:43

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City'nin Real Madrid'i konuk ettiği maçın başlama vuruşundan önce ev sahibi ekibin taraftarları İspanya ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a pankart açarak mesaj yolladı.

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Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or, 2024'te Manchester City'nin orta sahası Rodri'ye gitmişti.

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or, 2024'te Manchester City'nin orta sahası Rodri'ye gitmişti.

Verilen bu karar futbol dünyasında büyük bir tartışma yaratmıştı.

Verilen bu karar futbol dünyasında büyük bir tartışma yaratmıştı.

Çoğunluk ödülün sahibinin Vini Jr. olmasını bekliyordu.

Çoğunluk ödülün sahibinin Vini Jr. olmasını bekliyordu.

Şaşkınlık yaratan gelişme sonrası Brezilyalı yıldız, "Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller." ifadelerini kullanmıştı.

Şaşkınlık yaratan gelişme sonrası Brezilyalı yıldız, "Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller." ifadelerini kullanmıştı.

Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda City'e konuk olduğu maçta tribünler Vini'ye "ağlamayı kes artık" dedi.

Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off turunda City'e konuk olduğu maçta tribünler Vini'ye "ağlamayı kes artık" dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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