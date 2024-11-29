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Mağazalarda İndirimli Ürünlerin Topluca Satılmasının Nedenleri Ne?

Mağazalarda İndirimli Ürünlerin Topluca Satılmasının Nedenleri Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.11.2024 - 15:42

Kasım ayının indirim ayı olması artık alışverişle arası olmayanların bile bildiği bir kavram. Kampanyalar, indirimler, kuponlar derken insanlar da bu ayda alışveriş yapıyor. Ancak mağazalarda indirimli ürünlerin kalmaması şikayeti var son zamanlarda. Bir Twitter kullanıcısı da bir valiz içinde indirimli ürünlerin olduğunu fark etti ve bu da tartışmalara neden oldu.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Yakaladığı görüntü ise şöyle;

Yakaladığı görüntü ise şöyle;

İkinci el platformlarında satılmak üzere stoklandığını söyleyenler var.

İkinci el platformlarında satılmak üzere stoklandığını söyleyenler var.
twitter.com

Yabancı uyruklu kişilerin "çantacılık" yaptığını öne süren var.

Yabancı uyruklu kişilerin "çantacılık" yaptığını öne süren var.
twitter.com

Mağaza müdürlerini sorumlu tutan da var.

Mağaza müdürlerini sorumlu tutan da var.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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