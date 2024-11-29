Mağazalarda İndirimli Ürünlerin Topluca Satılmasının Nedenleri Ne?

Kasım ayının indirim ayı olması artık alışverişle arası olmayanların bile bildiği bir kavram. Kampanyalar, indirimler, kuponlar derken insanlar da bu ayda alışveriş yapıyor. Ancak mağazalarda indirimli ürünlerin kalmaması şikayeti var son zamanlarda. Bir Twitter kullanıcısı da bir valiz içinde indirimli ürünlerin olduğunu fark etti ve bu da tartışmalara neden oldu.