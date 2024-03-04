Maçı İzlemiyormuş Gibi Yapan Babanın Evin İçinde Bisiklete Binerek Totem Yaptığı Eğlenceli Anlar
Maçı İzlemiyormuş Gibi Yapan Babanın Evin İçinde Bisiklete Binerek Totem Yaptığı Eğlenceli Anlar
TikTok'ta 'lalovskyy' isimli kullanıcı hepimizin yüzünü gülümseten anları paylaştı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin son dakikalarında babasının totemini kaydeden kullanıcının yaptığı paylaşım çok beğenildi.
Kaynak: TikTok/lalovskyy
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Babam totem gereği maçın kritik dakikalarında maçla ilgilen yöntemleri buluyor" diyen TikTok kullanıcısı babasının bisiklete bindiği anları paylaştı.
Derbinin son dakikalarında maçla ilgilenmeyen babanın evin içinde bisiklet sürerek hiçbir şey olmamış gibi dolaşması izleyenleri gülümsetti.
TikTok'ta "lalovskyy" hesabıyla yapılan paylaşım çok beğenildi.
Maçı izlemiyormuş gibi yapan babanın evin içinde bisiklete binerek totem yaptığı anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda