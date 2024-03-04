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Maçı İzlemiyormuş Gibi Yapan Babanın Evin İçinde Bisiklete Binerek Totem Yaptığı Eğlenceli Anlar

Maçı İzlemiyormuş Gibi Yapan Babanın Evin İçinde Bisiklete Binerek Totem Yaptığı Eğlenceli Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:51

TikTok'ta 'lalovskyy' isimli kullanıcı hepimizin yüzünü gülümseten anları paylaştı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin son dakikalarında babasının totemini kaydeden kullanıcının yaptığı paylaşım çok beğenildi.

Kaynak: TikTok/lalovskyy

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"Babam totem gereği maçın kritik dakikalarında maçla ilgilen yöntemleri buluyor" diyen TikTok kullanıcısı babasının bisiklete bindiği anları paylaştı.

"Babam totem gereği maçın kritik dakikalarında maçla ilgilen yöntemleri buluyor" diyen TikTok kullanıcısı babasının bisiklete bindiği anları paylaştı.

Derbinin son dakikalarında maçla ilgilenmeyen babanın evin içinde bisiklet sürerek hiçbir şey olmamış gibi dolaşması izleyenleri gülümsetti.

Derbinin son dakikalarında maçla ilgilenmeyen babanın evin içinde bisiklet sürerek hiçbir şey olmamış gibi dolaşması izleyenleri gülümsetti.

TikTok'ta "lalovskyy" hesabıyla yapılan paylaşım çok beğenildi.

TikTok'ta "lalovskyy" hesabıyla yapılan paylaşım çok beğenildi.

Maçı izlemiyormuş gibi yapan babanın evin içinde bisiklete binerek totem yaptığı anlar👇

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