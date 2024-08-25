Life is Strange: Double Exposure İçin Heyecanlandıran Yeni Fragman
Life is Strange: Double Exposure İçin Heyecanlandıran Yeni Fragman
İlgi çekici hikayesi ve seçimlerimizin sonuçlarını dibine kadar hissettiren yapısıyla sevilen serilerden olan Life is Strange'in sıradaki oyunu Life is Strange: Double Exposure'dan yepyeni bir fragman geldi.
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İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan Life is Strange'in yeri pek çok oyuncunun gönlünde hala ayrı.
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Serinin sıradaki oyunu olacak Life is Strange: Double Exposure'dan yeni oyun için heyecanımızı daha da katlayan yepyeni bir fragman yayınlandı.
Peki geçmişin esintilerini yok saymadan bizlere yepyeni bir hikaye sunacak Life is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?
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