Life is Strange: Double Exposure İçin Heyecanlandıran Yeni Fragman

Doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra geri dönen ve özel güçleri olduğunu keşfeden Max Caulfield'ın kendini içinde bulduğu gizemli olaylar, geride bıraktığı arkadaşlıkları ve ergenliğin getirdiği problemleri etkileyici şekilde anlatan oyun oyuncular tarafından çok sevilmişti.