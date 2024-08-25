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Life is Strange: Double Exposure İçin Heyecanlandıran Yeni Fragman

Life is Strange: Double Exposure İçin Heyecanlandıran Yeni Fragman

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 14:49

İlgi çekici hikayesi ve seçimlerimizin sonuçlarını dibine kadar hissettiren yapısıyla sevilen serilerden olan Life is Strange'in sıradaki oyunu Life is Strange: Double Exposure'dan yepyeni bir fragman geldi.

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İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan Life is Strange'in yeri pek çok oyuncunun gönlünde hala ayrı.

İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan Life is Strange'in yeri pek çok oyuncunun gönlünde hala ayrı.

Doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra geri dönen ve özel güçleri olduğunu keşfeden Max Caulfield'ın kendini içinde bulduğu gizemli olaylar, geride bıraktığı arkadaşlıkları ve ergenliğin getirdiği problemleri etkileyici şekilde anlatan oyun oyuncular tarafından çok sevilmişti.

Serinin sıradaki oyunu olacak Life is Strange: Double Exposure'dan yeni oyun için heyecanımızı daha da katlayan yepyeni bir fragman yayınlandı.

Peki geçmişin esintilerini yok saymadan bizlere yepyeni bir hikaye sunacak Life is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?

Peki geçmişin esintilerini yok saymadan bizlere yepyeni bir hikaye sunacak Life is Strange: Double Exposure ne zaman çıkacak?

Henüz geçtiğimiz aylarda ilk duyurusu yapılan Life is Strange: Double Exposure herhangi bir erteleme olmazsa 29 Ekim 2024 tarihinde PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox X/S ve PC için çıkacak.

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