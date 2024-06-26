Lider Tamamladılar: EURO 2024 E Grubu'nda Romanya Sürprizi
Lider Tamamladılar: EURO 2024 E Grubu'nda Romanya Sürprizi
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika, Stuttgart’ta bulunan Stuttgart Arena’da karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma, golsüz beraberlikle noktalandı. Bu sonucun ardından Belçika, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayarak averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16'da Fransa ile eşleşti.
Ukrayna, topladığı 4 puan ve averajla grupta son sırada yer alarak şampiyonaya veda etti.
Grubun bir diğer maçında ise Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kalarak gruptan 4 puanla lider olarak çıktı.
Slovakya ise üçüncü olarak adını bir üst tura yazdırdı.
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