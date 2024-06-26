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Lider Tamamladılar: EURO 2024 E Grubu'nda Romanya Sürprizi

Lider Tamamladılar: EURO 2024 E Grubu'nda Romanya Sürprizi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 21:46

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda heyecan sona erdi. Romanya, Belçika'nın bulunduğu grubu lider bitirdi. Beklentilerin altında kalan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika, Stuttgart’ta bulunan Stuttgart Arena’da karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika, Stuttgart’ta bulunan Stuttgart Arena’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle noktalandı. Bu sonucun ardından Belçika, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayarak averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16'da Fransa ile eşleşti.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle noktalandı. Bu sonucun ardından Belçika, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayarak averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16'da Fransa ile eşleşti.

Ukrayna, topladığı 4 puan ve averajla grupta son sırada yer alarak şampiyonaya veda etti.

Ukrayna, topladığı 4 puan ve averajla grupta son sırada yer alarak şampiyonaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında ise Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kalarak gruptan 4 puanla lider olarak çıktı.

Grubun bir diğer maçında ise Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kalarak gruptan 4 puanla lider olarak çıktı.

Slovakya ise üçüncü olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Slovakya ise üçüncü olarak adını bir üst tura yazdırdı.
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