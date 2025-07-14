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Libidonun Daha Çok Yükselmesi İçin Ne Yapmalısın?

etiket Libidonun Daha Çok Yükselmesi İçin Ne Yapmalısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 23:01

Kimi zaman ateşli bir kıvılcım her şeyi başlatır, kimi zaman da o kıvılcımı yakmak için biraz uğraşmak gerekir. Eğer zaman zaman enerjinin düştüğünü, heyecanın azaldığını hissediyorsan merak etme. Bu konuda yalnız değilsin.

Libidonun yükselmesi için ne yapman gerektiğini söyleyeceğiz!

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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

Sence nabzın yükseleceği bir gece nasıl başlamalı?

Partnerinle cinselliğiniz hakkında üstü kapalı olmayacak şekilde rahat konuşabiliyor musun?

Bunlardan en çok hangisinin seni tahrik ettiğini sorsak?

Minik yaramazlıklar konusunda nasıl birisin?

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Son zamanlarda stres seviyen ne durumda, öğrenebilir miyiz?

Peki şu sorulardan hangisini duyduğunda yatakta nabız birden düşüyor?

Sence partnerin sana cinsel hayatınızdaki sorunları açıkça söylemeli mi?

Son soru: Yetişkinlere yönelik hazırlanan videoları ne sıklıkta izliyorsun? Aramızda!

Stresten olabildiğince uzak durmalısın!

Öncelikle kendine biraz şefkat göstermen lazım. Günlük koşturmacada beynin sürekli bir şeylerle meşgulse vücudunun başka sinyalleri alması zorlaşır. Yani sorun libidonda değil, kafanın doluluğunda! Çözüm ise basit: biraz rahatlamaya zaman ayır. İyi bir uyku çek ve kendine iyi gelen şeyleri yap. Unutma ki gevşemeyen bir zihin, cinsel isteğe de kapalı olur.

Monoton bir seks hayatı en büyük düşmanın!

Libidonu yükseltmek için biraz yeniliğe ihtiyacın var. Yenilik illa büyük şeyler yapmak demek değil! Küçük değişiklikler bile heyecanı geri getirebilir. Önce kendi sınırlarını keşfet, sonra partnerinle konuşarak yeni şeyler deneyip deneyemeyeceğinizi tartış. Bazen sadece ortamı değiştirmek bile fark yaratabilir. Ya da yatağa davetsiz misafirler (oyuncaklar gibi) alabilirsiniz.

Partnerinle olan fiziksel ve ruhsal bağını güçlendirmelisin!

Libidonun düşük olmasının sebeplerinden biri de partnerinle arandaki bağın zayıflaması olabilir. Eğer ilişkinizde dokunmalar azaldıysa gün içinde bile fiziksel teması artırmaya çalış. Sadece cinsellikten bahsetmiyoruz! El ele tutuşmak, sarılmak, masaj yapmak, göz teması kurmak bile beyin için uyarıcıdır. Çünkü libidoyu asıl yükselten şey, aranızdaki duygusal bağın güçlenmesidir.

Öz güvenini tazelemeye ihtiyacın var!

Kendi vücudunla ilgili nasıl hissettiğin, cinsellikten aldığın keyfi de etkiler. Eğer kendine olan güvenin son zamanlarda azaldıysa, önce buna odaklan. Daha iyi hissetmeni sağlayacak şeyleri yap: Hareket etmek, beslenmene dikkat etmek, aynada kendine güzel şeyler söylemek… Küçük değişimler, zihnindeki algıyı da değiştirir ve libidon da bundan olumlu etkilenir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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