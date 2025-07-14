Libidonun Daha Çok Yükselmesi İçin Ne Yapmalısın?

Libidonu yükseltmek için biraz yeniliğe ihtiyacın var. Yenilik illa büyük şeyler yapmak demek değil! Küçük değişiklikler bile heyecanı geri getirebilir. Önce kendi sınırlarını keşfet, sonra partnerinle konuşarak yeni şeyler deneyip deneyemeyeceğinizi tartış. Bazen sadece ortamı değiştirmek bile fark yaratabilir. Ya da yatağa davetsiz misafirler (oyuncaklar gibi) alabilirsiniz.