Levent Gültekin İmamoğlu’nun Yargı Süreciyle İlgili Konuştu: “Deliller Dedikodudan İbaret”

18 Mart’ta diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise tutukluluk kararı çıktı. İmamoğlu hakkında verilen karar, tepkilerin odağı oldu. Protesto gösterileri, mitingler günler boyu sürdü. Sosyal medyada da destek paylaşımları yapılmaya devam ediyor.

Gazeteci kimliğiyle tanıdığımız Levent Gültekin ise İmamoğlu hakkında tutukluluk için gösterilen delillerin “dedikodudan ibaret” olduğunu iddia ettiği açıklama paylaşımıyla kısa sürede gündeme geldi.