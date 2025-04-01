onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Levent Gültekin İmamoğlu’nun Yargı Süreciyle İlgili Konuştu: “Deliller Dedikodudan İbaret”

Levent Gültekin İmamoğlu’nun Yargı Süreciyle İlgili Konuştu: “Deliller Dedikodudan İbaret”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 14:26

18 Mart’ta diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise tutukluluk kararı çıktı. İmamoğlu hakkında verilen karar, tepkilerin odağı oldu. Protesto gösterileri, mitingler günler boyu sürdü. Sosyal medyada da destek paylaşımları yapılmaya devam ediyor.

Gazeteci kimliğiyle tanıdığımız Levent Gültekin ise İmamoğlu hakkında tutukluluk için gösterilen delillerin “dedikodudan ibaret” olduğunu iddia ettiği açıklama paylaşımıyla kısa sürede gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Gizli tanığın ifadesini incelediğini söyleyen Gültekin, sözleriyle sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

Gizli tanığın ifadesini incelediğini söyleyen Gültekin, sözleriyle sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

“İtiraf edeyim ben buradaki yayınlarda da ‘Bazı CHP’liler İmamoğlu’nu yolsuzlukla suçluyor’ diyordum. Ben zannediyordum ki devletin elinde mutlaka bir şey vardır. Devletin elinde, toplumun ‘vay be’ diyebileceği şeyler olduğunu düşündüm. Dedikodudan ibaret.”

Gelen yorumların ardından Gültekin bu şekilde yanıt verdi 👇

Gelen yorumların ardından Gültekin bu şekilde yanıt verdi 👇
twitter.com

Yorumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın