Levent Gültekin İmamoğlu’nun Yargı Süreciyle İlgili Konuştu: “Deliller Dedikodudan İbaret”
Levent Gültekin İmamoğlu’nun Yargı Süreciyle İlgili Konuştu: “Deliller Dedikodudan İbaret”
18 Mart’ta diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise tutukluluk kararı çıktı. İmamoğlu hakkında verilen karar, tepkilerin odağı oldu. Protesto gösterileri, mitingler günler boyu sürdü. Sosyal medyada da destek paylaşımları yapılmaya devam ediyor.
Gazeteci kimliğiyle tanıdığımız Levent Gültekin ise İmamoğlu hakkında tutukluluk için gösterilen delillerin “dedikodudan ibaret” olduğunu iddia ettiği açıklama paylaşımıyla kısa sürede gündeme geldi.
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Gizli tanığın ifadesini incelediğini söyleyen Gültekin, sözleriyle sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.
Gelen yorumların ardından Gültekin bu şekilde yanıt verdi 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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