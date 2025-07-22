Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir? Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

Kuruluş Osman dizisiyle ilgili son haberlerde Burak Özçivit'in diziden ayrılığı yer alıyor. Ayrıca, dizinin onun ayrılmasının ardından Orhan Bey dönemine geçiş yapacağı iddiaları da gündemde.Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

İddialara göre Burak Özçivit, diziden bölüm başı ücret konusunda anlaşamamaları sebebiyle ayrıldı. Özçivit, diziden bölüm başı 4 milyon TL istedi ve yapım bu teklifi kabul etmedi.