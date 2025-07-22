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Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir? Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir? Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 16:48

ATV ekranlarında 6 sezondur yer alan Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla yeniden gündem oldu. 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizide yaşanacaklar şimdiden merak konusu. Ancak dizinin popülerliğini korumasıyla birlikte konusu, oyuncu kadrosu ve Burak Özçivit'in ayrılık nedeni gündem oldu.

Kuruluş Osman konusu, oyuncuları ve tüm detaylar içeriğimizde...

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Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir?

Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine ışık tutan Kuruluş Osman dizisi, tarihi bir yapımdır. Osmanlının kuruluşunda yaşanan olaylar ve savaşların uyarlandığı dizi, tarihten önemli izler taşır.

Kuruluş Osman Dizisi Oyuncu Kadrosu

Kuruluş Osman Dizisi Oyuncu Kadrosu

Başrol Oyuncuları

  • Burak ÖzçivitOsman Bey

  • Yıldız Çağrı AtiksoyMalhun Hatun

  • Özge TörerBala Hatun

Destekleyici ve Öne Çıkan Karakterler

  • Ragıp Savaş 

  • Didem Balçın 

  • Çağrı Şensoy

  • Yiğit Uçan 

  • Fatih Ayhan

  • Açelya Özcan

  • Emre Basalak 

  • Seray Kaya

Kuruluş Osman Bölümler ve Sezonlar

Kuruluş Osman Bölümler ve Sezonlar

Şu ana dek 6 sezon süren dizi toplam 194 bölümden oluşuyor. İlk sezonu 2019'da yayınlanmaya başlayan dizinin gelecek sezon da 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Kuruluş Osman Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kuruluş Osman Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kuruluş Osman, ATV ekranlarında Çarşamba akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Dizi, yayınlandıktan sonra ATV'nin resmi sitesine yükleniyor.Kuruluş Osman Hangi Kanalda?

Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanıyor.

Kuruluş Osman İzlenme Oranları ve Reytingler

Kuruluş Osman İzlenme Oranları ve Reytingler

Özellikle 3. sezonunda tüm sezon boyunca reyting zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, 6. sezonu hariç tüm sezonlarında da gününün 1.'si ya da 2.'si olmayı başarmıştır. Kuruluş Osman, 2. ve 3. sezonuyla tüm sezonun en çok izlenen yapımı olmuştur.

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Kuruluş Osman Eleştiri ve Ödüller

Kuruluş Osman Eleştiri ve Ödüller

Istanbul University Project Club (Golden 61 Awards)

  • 2020: Burak Özçivit – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021: Bozdağ Film – Yılın En İyi Yapımcısı

  • 2021: Kuruluş: Osman – Yılın En İyi TV Dizisi

  • 2021: Burak Özçivit – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021: Burak Özçivit & Özge Törer – Yılın En İyi TV Çifti (aday)

  • 2023: Yıldız Çağrı Atiksoy – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu 

International Venice TV Awards

  • 2020: Kuruluş: Osman – En İyi Dizi (Türk televizyon dizisi olarak bir ilk) 

Golden Palm Awards

  • 2020: Kuruluş: Osman – Yılın TV Dizisi

  • 2020: Mehmet Bozdağ – Yılın En İyi Yapımcısı

  • 2021: Kuruluş: Osman – Yılın TV Dizisi

  • 2021: Mehmet Bozdağ – Yılın En İyi Yapımcısı

  • 2021: Burak Özçivit – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021: Yıldız Çağrı Atiksoy – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu 

Crystal Globe Awards

  • 2020: Özge Törer – En İyi Kadın Oyuncu

  • 2020: Ayşen Gürler – En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu

  • 2020: Emel Dede – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 2020: Oğuz Kara – En İyi Çocuk Oyuncu 

Media Oscar (Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği)

  • 2020: Burak Özçivit – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu 

Quality Magazine Awards

  • 2021: Burak Özçivit – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021: Kuruluş: Osman – En İyi TV Dizisi 

Eurasian Consumer Protection Association (Avrasya Tüketici Ödülleri)

  • 2021: Kuruluş: Osman – Yılın En İyi TV Dizisi

  • 2021: Burak Özçivit – Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

  • 2021: Özge Törer – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • 2021: Emel Dede ve Ayşen Gürler – Yılın En İyi Yardımcı Oyuncuları 

European Awards

  • 2021: Kuruluş: Osman – En İyi TV Dizisi

  • 2021: Burak Özçivit – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021: Mehmet Bozdağ – En İyi Yapımcı Vikipedi+7Vikipedi+7Wiki2+7

Crystal Diamond Awards

  • 2021: Kuruluş: Osman – Yılın Dizisi

  • 2021: Mehmet Bozdağ – Yapımcı Ödülü 

Moon Life Awards

  • 2021: Kuruluş: Osman – Yılın TV Dizisi 

Ayaklı Gazete TV Stars Awards

  • 2021: Burak Özçivit – En İyi Erkek Oyuncu

  • 2021: Mehmet Bozdağ – En İyi Dizi Senaristi

  • 2021: Nurettin Sönmez – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • 2024: Özge Törer – Yılın Yükselen Yıldızı

Kuruluş Osman Son Haberler

Kuruluş Osman Son Haberler

Kuruluş Osman dizisiyle ilgili son haberlerde Burak Özçivit'in diziden ayrılığı yer alıyor. Ayrıca, dizinin onun ayrılmasının ardından Orhan Bey dönemine geçiş yapacağı iddiaları da gündemde.Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?

İddialara göre Burak Özçivit, diziden bölüm başı ücret konusunda anlaşamamaları sebebiyle ayrıldı. Özçivit, diziden bölüm başı 4 milyon TL istedi ve yapım bu teklifi kabul etmedi.

Kuruluş Osman Benzeri Diziler

Kuruluş Osman Benzeri Diziler

Diriliş: Ertuğrul, Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük SelçukluBarbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Destan yerli tarihi dizi olmalarıyla Kuruluş Osman'a benzerlik gösteriyor. Yabancı dizilerden ise,  Vikings (Vikingler), The Last Kingdom, Rise of Empires: Ottoman (Netflix), Marco Polo (Netflix) ve Knightfall benzer dizilere örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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