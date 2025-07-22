Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir? Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı, Neden Ayrıldı?
ATV ekranlarında 6 sezondur yer alan Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla yeniden gündem oldu. 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizide yaşanacaklar şimdiden merak konusu. Ancak dizinin popülerliğini korumasıyla birlikte konusu, oyuncu kadrosu ve Burak Özçivit'in ayrılık nedeni gündem oldu.
Kuruluş Osman konusu, oyuncuları ve tüm detaylar içeriğimizde...
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Kuruluş Osman Dizisi Konusu Nedir?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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