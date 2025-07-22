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MasterChef 2025 Çağlar Öz Kimdir? Çağlar Öz Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Çağlar Öz Kimdir? Çağlar Öz Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 09:08

MasterChef 2025 hız hesmeden devam ediyor. İzleyicilerin favori programlarından MasterChef’te henüz ana kadro netleşmedi. Yarışmacılar arasında en yaratıcı ve lezzetli tabakları çıkaranlar ana kadroya yükselme şanslarını artırıyor. Geçtiğimiz haftalar boyunca ana kadroda yarışacak birkaç isim belli olmuştu. Şimdiyse 10. yarışmacı seçildi ve Çağlar Öz oldu. Peki ya MasterChef 2025 Çağlar Öz kimdir, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Çağlar Öz Kimdir, Nereli?

MasterChef Çağlar Öz Kimdir, Nereli?

MasterChef 2025’te ana kadroya adını yazdıran Çağlar Öz, aslen Adanalı ve MasterChef’e 1,5 yıldır yaşadığı İzmir’den katılıyor. Babasının tablacı olmasıyla birlikte başlayan mutfak ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor.

MasterChef Çağlar Öz Kariyeri ve Instagram hesabı

MasterChef Çağlar Öz Kariyeri ve Instagram hesabı

Mutfak deneyimi içinse 6 yıldır süren gastronomi geçmişine sahip. Daha deneyimli olabilmek için Dubai ve Katar’a giderek mutfak sektöründe çalıştığı ve tecrübe kazandığı da bilgiler arasında.

Instagram hesabı için 👉 @chefcaglar.oz

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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