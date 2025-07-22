MasterChef 2025 Çağlar Öz Kimdir? Çağlar Öz Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 hız hesmeden devam ediyor. İzleyicilerin favori programlarından MasterChef’te henüz ana kadro netleşmedi. Yarışmacılar arasında en yaratıcı ve lezzetli tabakları çıkaranlar ana kadroya yükselme şanslarını artırıyor. Geçtiğimiz haftalar boyunca ana kadroda yarışacak birkaç isim belli olmuştu. Şimdiyse 10. yarışmacı seçildi ve Çağlar Öz oldu. Peki ya MasterChef 2025 Çağlar Öz kimdir, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!