onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kültür ve Turizm Bakanı'nın Eşi Pervin Ersoy'un "Kafe Taksimetre" Paylaşımına Tepki Yağdı

Kültür ve Turizm Bakanı'nın Eşi Pervin Ersoy'un "Kafe Taksimetre" Paylaşımına Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 19:45

Kafelerde bir çay ya da kahveyle tüm günü geçirmek tarihe karışacak. Pek çok işletme 'taksimetre' uygulaması başlattı. Müşterilere yarım saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirilirken sipariş vermeyenlerden ise masa işgal ücreti alınacak. Hukukçular bu uygulamanın yasal olmadığını dile getirirken tartışma da sürüyor. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da bu tartışmaya dahil oldu. Ancak Ersoy'un paylaşımı tepki çekti. Geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlarla da gündem olan Ersoy'a sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerin tartışmalı konularından birisi de kafelerde yeni uygulamaya konulan ‘taksimetre’ uygulaması.

Son günlerin tartışmalı konularından birisi de kafelerde yeni uygulamaya konulan ‘taksimetre’ uygulaması.

Pek çok kafe ilk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilerden ‘masa ücreti’ almaya başlayacak. İşletmeler bir çayla tüm gün kafede zaman geçirmenin önüne geçilmesini amaçladıklarını ifade etmişlerdi.

Dışarıda yeme-içme zaten hayal olurken; fiyatlar da cep yakarken yeni uygulama epey tartışılıyor.

Dışarıda yeme-içme zaten hayal olurken; fiyatlar da cep yakarken yeni uygulama epey tartışılıyor.

Vatandaşlar uygulamanın kabul edilir olmadığını dile getiriyor. Hukukçular ise müşterilerin bu ücreti ödemesinin yasal olmadığını belirtiyor.

Tartışmaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da paylaşımıyla dahil oldu.

Tartışmaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da paylaşımıyla dahil oldu.

Pervin Ersoy, Instagram hesabından söz konusu kararı paylaşarak işletmelere destek verdi. Ersoy, paylaşımına “Bütün masa işgal edip gelen, insana yer vermeyen saygısızlara iyi olur” yorumunu düştü.

Paylaşıma tepki yağdı. İlk önce Ersoy’a gelen tepkilere bakalım ardından tepki çeken ve uzun süre gündemden düşmeyen eski paylaşımlarını hatırlatalım 👇

Paylaşıma tepki yağdı. İlk önce Ersoy’a gelen tepkilere bakalım ardından tepki çeken ve uzun süre gündemden düşmeyen eski paylaşımlarını hatırlatalım 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Çalışanına elini öptürüp bayram harçlığı verdiği paylaşım uzun süre konuşulmuştu.

Çalışanına elini öptürüp bayram harçlığı verdiği paylaşım uzun süre konuşulmuştu.

Ersoy, aslında tepki çeken paylaşımlarıyla tanınıyor... Pervin Ersoy'un yaklaşık 6 yıl önce Instagram’ından yaptığı paylaşım oldukça konuşulmuştu. Ersoy’un bayramda çalışanına elini öptürüp harçlık vererek poz vermesi yurtdışı basınında da gündem olmuştu. 

Paylaşımın espri amaçlı yapıldığını söyleyen Ersoy, eşi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da oldukça kızdığını belirtmişti.

“Polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı” iddiası.

“Polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı” iddiası.

Ersoy’un 2022 yılında ortaya çıkan bir görüntüsü de tartışmalara neden olmuştu. Kahramanmaraş’a ziyarette bulunan Pervin Ersoy’un polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı iddia edilmişti. 

Ersoy, o tepkilere şu açıklamayı yapmıştı:

“Polisimize şemsiye taşıttı, çanta taşıttı’ gibi provokasyonlu cümlelerle hiçbir yere varamayacaksınız; çünkü biz o değiliz. Ayşe Hanım benim kardeşim gibi, en yakın arkadaşım gibidir. Sağanak yağmurda kendisine ve bana tuttuğu şemsiyenin sizi bu kadar rahatsız edeceğini inanın bizde hesaplayamadık…”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın