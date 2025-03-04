Kültür ve Turizm Bakanı'nın Eşi Pervin Ersoy'un "Kafe Taksimetre" Paylaşımına Tepki Yağdı

Kafelerde bir çay ya da kahveyle tüm günü geçirmek tarihe karışacak. Pek çok işletme 'taksimetre' uygulaması başlattı. Müşterilere yarım saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirilirken sipariş vermeyenlerden ise masa işgal ücreti alınacak. Hukukçular bu uygulamanın yasal olmadığını dile getirirken tartışma da sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da bu tartışmaya dahil oldu. Ancak Ersoy'un paylaşımı tepki çekti. Geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlarla da gündem olan Ersoy'a sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.