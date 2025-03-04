Kültür ve Turizm Bakanı'nın Eşi Pervin Ersoy'un "Kafe Taksimetre" Paylaşımına Tepki Yağdı
Kültür ve Turizm Bakanı'nın Eşi Pervin Ersoy'un "Kafe Taksimetre" Paylaşımına Tepki Yağdı
Kafelerde bir çay ya da kahveyle tüm günü geçirmek tarihe karışacak. Pek çok işletme 'taksimetre' uygulaması başlattı. Müşterilere yarım saatte bir sipariş verme zorunluluğu getirilirken sipariş vermeyenlerden ise masa işgal ücreti alınacak. Hukukçular bu uygulamanın yasal olmadığını dile getirirken tartışma da sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da bu tartışmaya dahil oldu. Ancak Ersoy'un paylaşımı tepki çekti. Geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlarla da gündem olan Ersoy'a sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.
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Son günlerin tartışmalı konularından birisi de kafelerde yeni uygulamaya konulan ‘taksimetre’ uygulaması.
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Dışarıda yeme-içme zaten hayal olurken; fiyatlar da cep yakarken yeni uygulama epey tartışılıyor.
Tartışmaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da paylaşımıyla dahil oldu.
Paylaşıma tepki yağdı. İlk önce Ersoy’a gelen tepkilere bakalım ardından tepki çeken ve uzun süre gündemden düşmeyen eski paylaşımlarını hatırlatalım 👇
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Çalışanına elini öptürüp bayram harçlığı verdiği paylaşım uzun süre konuşulmuştu.
“Polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı” iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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