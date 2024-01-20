Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallar Alkol Yüzünden İptal Edilmez
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallar Alkol Yüzünden İptal Edilmez
2023'ün yaz aylarında birbiri ardına iptal edilen müzik festivalleri, büyük tepki çekmişti. TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, neden festival iptalleri yaşandığını açıkladı.
'Festival alkol yüzünden iptal edilmez, çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edilir.'
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2023'ün yaz aylarında düzenlenmesi planlanan birçok festival farklı gerekçeler gösterilerek yasaklandı.
Festival yasaklarının dayandırıldığı gerekçeler ise farklılık gösteriyordu;
Özellikle yaz aylarında yaşanan festival yasaklarına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi.
"Her yörenin farklı yaklaşımları, farklı hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere göre bazı iptaller gerçekleşebiliyor."
"Festival alkol yüzünden iptal edilmez, çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edilir."
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