Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallar Alkol Yüzünden İptal Edilmez

Adana Valiliği'nin Çukurova Rock Festivali yasağı büyük tepki çekerken Eskişehir Valiliği de bir festivali iptal etmişti. 2022 yılından itibaren Bursa, Balıkesir, Sinop, Zonguldak gibi iller de dahil olmak üzere birçok farklı şehirdeki festivaller yasaklandı.