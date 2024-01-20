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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallar Alkol Yüzünden İptal Edilmez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallar Alkol Yüzünden İptal Edilmez

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 18:55

2023'ün yaz aylarında birbiri ardına iptal edilen müzik festivalleri, büyük tepki çekmişti. TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, neden festival iptalleri yaşandığını açıkladı. 

'Festival alkol yüzünden iptal edilmez, çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edilir.'

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2023'ün yaz aylarında düzenlenmesi planlanan birçok festival farklı gerekçeler gösterilerek yasaklandı.

2023'ün yaz aylarında düzenlenmesi planlanan birçok festival farklı gerekçeler gösterilerek yasaklandı.

Adana Valiliği'nin Çukurova Rock Festivali yasağı büyük tepki çekerken Eskişehir Valiliği de bir festivali iptal etmişti. 2022 yılından itibaren Bursa, Balıkesir, Sinop, Zonguldak gibi iller de dahil olmak üzere birçok farklı şehirdeki festivaller yasaklandı.

Festival yasaklarının dayandırıldığı gerekçeler ise farklılık gösteriyordu;

Festival yasaklarının dayandırıldığı gerekçeler ise farklılık gösteriyordu;

2023'te düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali, etkinliğin yasaklandığını, etkinliğe 'kamp ve alkol yasağı' geldiğini duyurmuştu. 

Öte yandan Adana Valiliği, Rock Festivali için alınan yasak kararını 'etkinlik alanının içinde alkol satan büfelerin olması ve alkole bağlı cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi suçların oluşmasına yol açabileceği' gerekçesine dayandırmıştı.

Özellikle yaz aylarında yaşanan festival yasaklarına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi.

Özellikle yaz aylarında yaşanan festival yasaklarına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yanıt geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Işık, Bakan Ersoy'a geçtiğimiz sene kaç tane festivalin iptal edildiğini ve gerçekten alkol yüzünden mi bu iptallerin yapıldığını sordu.

"Her yörenin farklı yaklaşımları, farklı hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere göre bazı iptaller gerçekleşebiliyor."

"Her yörenin farklı yaklaşımları, farklı hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere göre bazı iptaller gerçekleşebiliyor."

Ersoy, özel şirketler tarafından düzenlenen etkinliklerin iptal sayısının düşük olduğunun altını çizerken 'buradaki kurallar ve hassasiyetler oturmaya başladıkça bu sayının daha da düşeceğini' belirtti.

"Festival alkol yüzünden iptal edilmez, çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edilir."

"Festival alkol yüzünden iptal edilmez, çevreye rahatsızlık veriyorsa iptal edilir."
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