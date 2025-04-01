"Küllerimi Atın" Demişti: Volkan Konak'ın Vasiyetiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı
"Küllerimi Atın" Demişti: Volkan Konak'ın Vasiyetiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Neredeyse tüm Türkiye'nin arkasından gözyaşı döktüğü Konak'ın bir vasiyeti olduğu söylenmişti. Ancak o vasiyetle ilgili gerçekler ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz gün Kıbrıs'da sahne programı yaparken fenalaşan ve hayatını kaybeden Volkan Konak sevenlerini yasa boğdu.
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Volkan Konak'ın ölümünün ardından sanatçıya ait olduğu söylenen vasiyeti ortaya çıkmıştı. O vasiyet şöyle:
Volkan Konak'a yıllar önce bu vasiyetin kendisine ait olup olmadığı sorulduğunda ise sözlerinin sahnedeki bir şova ait olduğunu, böyle bir vasiyetinin olmadığını ifade ettiği ortaya çıktı.
Volkan Konak'ın yıllar önceki vasiyet açıklaması burada 👇
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