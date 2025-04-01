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"Küllerimi Atın" Demişti: Volkan Konak'ın Vasiyetiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

"Küllerimi Atın" Demişti: Volkan Konak'ın Vasiyetiyle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.04.2025 - 22:14 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 22:16

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Neredeyse tüm Türkiye'nin arkasından gözyaşı döktüğü Konak'ın bir vasiyeti olduğu söylenmişti. Ancak o vasiyetle ilgili gerçekler ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün Kıbrıs'da sahne programı yaparken fenalaşan ve hayatını kaybeden Volkan Konak sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs'da sahne programı yaparken fenalaşan ve hayatını kaybeden Volkan Konak sevenlerini yasa boğdu.

Konak için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Ünlü sanatçının cenazesi Maçka'da toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderildi.

Volkan Konak'ın ölümünün ardından sanatçıya ait olduğu söylenen vasiyeti ortaya çıkmıştı. O vasiyet şöyle:

Volkan Konak'ın ölümünün ardından sanatçıya ait olduğu söylenen vasiyeti ortaya çıkmıştı. O vasiyet şöyle:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

Volkan Konak'a yıllar önce bu vasiyetin kendisine ait olup olmadığı sorulduğunda ise sözlerinin sahnedeki bir şova ait olduğunu, böyle bir vasiyetinin olmadığını ifade ettiği ortaya çıktı.

Volkan Konak'a yıllar önce bu vasiyetin kendisine ait olup olmadığı sorulduğunda ise sözlerinin sahnedeki bir şova ait olduğunu, böyle bir vasiyetinin olmadığını ifade ettiği ortaya çıktı.

Volkan Konak'ın yıllar önceki vasiyet açıklaması burada 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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