Kübra Par Kimdir? Gazeteci Kübra Par'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Kübra Par Kimdir? Gazeteci Kübra Par'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi
Gazeteci Kübra Par, gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. TV100 ekranlarında seyirci ile buluşan haber sunucusu Par'ın kim olduğu ve öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik kariyeri de merak konusu oluyor. Peki, Kübra Par kimdir? Kübra Par hangi kanallarda çalıştı?
İşte gazeteci Kübra Par’ın hayatı ve kariyeri…
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Kübra Par Kimdir?
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Kübra Par'ın Gazetecilik Kariyeri
Kübra Par Evli mi?
Kübra Par Hakkında İnceleme mi Başlatıldı, Neden?
İşte, Kübra Par'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o açıklama 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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