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Kübra Par Kimdir? Gazeteci Kübra Par'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Kübra Par Kimdir? Gazeteci Kübra Par'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 10:50

Gazeteci Kübra Par, gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. TV100 ekranlarında seyirci ile buluşan haber sunucusu Par'ın kim olduğu ve öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik kariyeri de merak konusu oluyor. Peki, Kübra Par kimdir? Kübra Par hangi kanallarda çalıştı? 

İşte gazeteci Kübra Par’ın hayatı ve kariyeri…

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Kübra Par Kimdir?

Kübra Par Kimdir?

Tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun olan ünlü gazeteci ve haber sunucusu, 24 Mart 1984 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Eğitim hayatı boyunca edebiyata olan ilgisiyle dikkat çeken Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde 'Nisanın Gölgesi' adlı şiiriyle ödül kazandı. 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Buradan 2007 yılında mezun olan Par, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı. 2009 yılında yüksek lisansını tamamlayan Par, Türkiye'deki üst sınıf burjuva-bohem yaşam tarzını incelediği 'Türkiye'deki Bobolar: İstanbul'daki Burjuva Bohem Yaşamından Kesitler' başlıklı bir tez yazdı.

Kübra Par'ın Gazetecilik Kariyeri

Kübra Par'ın Gazetecilik Kariyeri

Kübra Par, kariyer hayatına henüz öğrencilik yıllarındayken sanat dünyasının tanınmış isimlerinden akademisyen Ayşe Erkmen'in asistanlığını yaparak başladı. Aynı zamanda Habertürk'ün internet sitesinde kültür-sanat editörlüğü yaptı. Kültür-sanat haberlerinin yanı sıra röportajları da yapan Par'ın çalışmaları bir süre sonra gazetenin hafta sonu ekinde yer almaya başladı. Kısa bir zaman içerisinde ise gazetenin siyasi röportajlarını yapmaya başladı. 

2013 yılında yaptığı röportajlarla adından söz ettirmeye başlayan Kübra Par, 2017 yılında ekran önündeki yerini aldı. Habertürk televizyonlarında 'Açık ve Net' programının sunuculuğunu üstlendi. 2020 yılında gazetede köşe yazarı olarak da görev yapmaya başladı. 2023 yılında ise Habertürk'ten ayrıldı. 

Kübra Par, 2024 yılının Temmuz ayında ise TV100 ekranlarındaki yerini aldı.

Kübra Par Evli mi?

Kübra Par Evli mi?

Kübra Par, gazeteci Ahmet Hakan’ın kardeşi olan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile dünyaevine girdi.

Kübra Par Hakkında İnceleme mi Başlatıldı, Neden?

Kübra Par Hakkında İnceleme mi Başlatıldı, Neden?

Gazeteci ve sunucu Kübra Par, canlı yayında meslektaşları Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ardından kameralara yansıyan hareketi nedeniyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin tarafından hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu. 

Gazeteci Kübra Par ise yaşananlara dair açıklamada bulundu ve canlı yayın kazası yaşadığını belirterek izleyicilerden özür diledi.

İşte, Kübra Par'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o açıklama 👇

İşte, Kübra Par'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı o açıklama 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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