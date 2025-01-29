Kübra Par Kimdir? Gazeteci Kübra Par'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Kübra Par, kariyer hayatına henüz öğrencilik yıllarındayken sanat dünyasının tanınmış isimlerinden akademisyen Ayşe Erkmen'in asistanlığını yaparak başladı. Aynı zamanda Habertürk'ün internet sitesinde kültür-sanat editörlüğü yaptı. Kültür-sanat haberlerinin yanı sıra röportajları da yapan Par'ın çalışmaları bir süre sonra gazetenin hafta sonu ekinde yer almaya başladı. Kısa bir zaman içerisinde ise gazetenin siyasi röportajlarını yapmaya başladı.

2013 yılında yaptığı röportajlarla adından söz ettirmeye başlayan Kübra Par, 2017 yılında ekran önündeki yerini aldı. Habertürk televizyonlarında 'Açık ve Net' programının sunuculuğunu üstlendi. 2020 yılında gazetede köşe yazarı olarak da görev yapmaya başladı. 2023 yılında ise Habertürk'ten ayrıldı.

Kübra Par, 2024 yılının Temmuz ayında ise TV100 ekranlarındaki yerini aldı.