Kubilay Gülbek Yazdı: “İşler Hiç de Fatma Betül Sayan Kaya’nın Söylediği Gibi Değil”
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıyan Kubilay Gültekin’in yazısı gündem oldu. Hakkındaki fon dolandırıcılığı iddiaları sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcıya ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kendi kararlarıyla yatırım yaptığını savundu ancak Kaya'nın sözlerine karşılık savcılık dosyasındaki HTS kayıtları ve 'içeriden öğrenenlerin ticareti' (insider trading) iddialarıyla küçük yatırımcıların nasıl mağdur edildiği ortaya çıktı.
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Fatma Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen borsa ve fon iddiaları kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı.
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İşte Kubilay Gülbek’in Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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