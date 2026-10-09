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Kubilay Gülbek Yazdı: “İşler Hiç de Fatma Betül Sayan Kaya’nın Söylediği Gibi Değil”

Kubilay Gülbek Yazdı: “İşler Hiç de Fatma Betül Sayan Kaya’nın Söylediği Gibi Değil”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 07:10
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Türkiye Gazetesi’ndeki köşesine Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıyan Kubilay Gültekin’in yazısı gündem oldu. Hakkındaki fon dolandırıcılığı iddiaları sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcıya ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kendi kararlarıyla yatırım yaptığını savundu ancak Kaya'nın sözlerine karşılık savcılık dosyasındaki HTS kayıtları ve 'içeriden öğrenenlerin ticareti' (insider trading) iddialarıyla küçük yatırımcıların nasıl mağdur edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
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Fatma Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen borsa ve fon iddiaları kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen borsa ve fon iddiaları kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı.

Hakkında ortaya atılan tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Kaya, borsadaki işlemlerini kimseden destek almadan tamamen kendi kararlarıyla gerçekleştirdiğini savundu. Ancak adliye kaynaklarından yansıyan detaylar ve savcılığın elindeki kapsamlı dosya, tablonun Kaya’nın çizdiği gibi olmadığını işaret ediyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifadesi ile ilgili detayları Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına taşıyan Kubilay Gülbek, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, şirketlerin henüz kamuoyuna duyurulmamış, hisse fiyatlarını doğrudan etkileyecek gizli bilgilerini önceden haber alarak borsada haksız kazanç elde ettiğini iddia etti.

İşte Kubilay Gülbek’in Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısı:

İşte Kubilay Gülbek’in Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısı:

“Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan fon iddiaların ardından İstanbul Çağlayan Adliyesindeydi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan ve borsa yatırımlarını kendi iradesiyle yardım almadan yaptığı iddiasında bulunan Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ama iş hiç de Kaya’nın söylediği gibi değildi!.. Savcılık makamının elinde çok daha önemli bilgi ve belgeler bulunmakta. HTS kayıtları, dolandırıcılıktan tutuklananların verdikleri ifadeler ve en önemlisi Kaya ve eşinin fondan çıkarken uyguladıkları sistem nedeniyle birçok mağduriyete sebep olduğu yönünde…

Bu bilgi ve belgelere göre Kaya ve eşinin borsada Insıder Trading suçu işledikleri gayet net ve açık şekilde görülebiliyor. Bir şirketin kamuya açıklanmamış gizli ve hisse fiyatını etkileyebilecek nitelikteki içsel bilgilerini kullanarak borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen Kaya çiftinin, fon dolandırıcıları ile kurmuş oldukları ilişki, ifadelerde açıkça görülmekte. HTS kayıtlarına bakıldığında ise bu kişilerle yapılan yüz yüze görüşmeler, kamuya açık alanlardaki buluşmalar dosyaya delil olarak girmiş durumda.

2026'nın eylül ayında fondan ayrılmaya karar veren Fatma Betül Sayan Kaya’yı bir sürpriz bekliyordu! Çünkü hisse senetlerinin TEFAS (Türkiye Elektronik Fonu) üzerinden satışa çıkması gerekiyordu. Kimin ne zaman satın alacağı ise satış sürecinin uzamasına sebep olabiliyordu. Yani sizin anlayacağınız fon kâğıtlarını elinizden çıkarmak, satın almaktan daha zordu. Ama savcılık ifadelerine geçen bilgilere göre fon dolandırıcıları burada da Kaya’nın yardımına koştu. İddiaya göre Kaya ailesinin elinde bulunan senetlerin değeri olduğundan düşük gösterilerek satışa sunuldu. Alıcılara ise fon kâğıtlarının kısa sürede yükseleceği ve resmî rakamın altında satışa çıktığı algısı oluşturularak denizcilik şirketine ait olan binlerce lotluk hisse senedi bir çırpıda yeni kurbanlarının hesabına geçti. Aslına bakarsanız bu oyunla birlikte küçük birikimci ikinci kez dolandırılmış oldu.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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