Kredi Kartı Kayıtlı Olan Sitelerden Nasıl Kaldırılır? Kredi Kartını Sitelerden Silmenin Kesin Yöntemi

Çevrim içi alışveriş yaparken ödeme ekranında 'Kart bilgilerinizi kaydedelim mi?' sorusuyla karşılaşmış olabilirsiniz. Çoğu zaman bu seçeneği kapatabilirsiniz ama bazı sitelerde bunu yapmak mümkün olmayabilir. Hatta bazı sistemlerde, kart bilgileriniz otomatik olarak kaydedildiğinde bunu fark etmeniz bile uzun sürebilir. Kartınızı silemediğinizi anladığınızda ise işin içinden nasıl çıkacağınızı bilemeyebilirsiniz.

Peki kredi kartları kayıtlı sitelerden nasıl kaldırılır? Silmenin kesin yöntemlerini anlattık.