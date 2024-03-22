Kraliyet Ailesi Kate Middleton Krizinden Sonra Yıllık 1 Milyon TL'ye İletişim Danışmanlığı İçin Başvuru Açtı
Kraliyet Ailesi Kate Middleton Krizinden Sonra Yıllık 1 Milyon TL'ye İletişim Danışmanlığı İçin Başvuru Açtı
Kaynak: https://www.lbc.co.uk/news/buckingham...
Kate Middleton krizini yönetemeyen İngiliz Kraliyet ailesi çözümü iletişim danışmanı için iş başvurusu açarak buldu. Detaylar👇
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Kate Middleton'un sağlık sorunlarının önü arkası kesilmezken, iddialar almış başını giderken resmen eli ayağına dolaşan Kraliyet nerdeyse doğru düzgün hiçbir açıklama yapmamış ve olayların çığ gibi büyümesine neden olmuştu.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra ipleri elinde tutmayı beceremeyen ve otoritesini bir bir kaybeden Buckingham Sarayı son zamanlarda gittikçe gözden düşüyor.
Hasta Galler Prensesi hakkında 'iyileşme sürecinde' ve 'iyi bir yol katetti' gibi açıklamlar dışında somut bir delil sunmayan Kraliyet temsilcileri ucu bucağı geçmeyen spekülasyonlara davet çıkartmakla kalmamış...
Sadece İngiltere değil tüm dünyayı endişelendirecek şekilde fotoşoplu fotoğrafları açık açık basına vermişti. Bu görüntüler sonucu Galler prensesinin öldüğü bile düşünülmüştü.
Sosyal medyada türeyen aldatılma, sağlık sorunları gibi komplo teorilerini engelleyemeyen kraliyet geçtiğimiz saatlerde Kate Middleton'un kendi ağzından kansere yakalandığını açıkladığı videoyu yayınlamak zorunda kaldı.
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Bu açıklamadan bir gün önce, kraliyet ailesinin Kate Middleton'ın nerede olduğuyla ilgili son spekülasyonları durduramaması yüzünden Buckingham Sarayı bir iletişim asistanı işe almaya karar vermişti.
Buckingham Sarayı yayınladığı iş başvurusunda yıllık 25 bin sterlin ile iletişim asistanı işe alınacağını duyurdu. Türk lirası ile 1 milyon tl'yi geçen ödeme kısa sürede ilgi çekti.
Özel sekreterin ofisinde çalışacak olan asistan sarayda görev yapacak ve aylık iki bin sterlinin üzerinde (yaklaşık 85 bin TL) ücret alacak.
İşin ana sorumluluklarının arasında "Kraliyet Ailesi üyelerinin çalışmaları da dahil olmak üzere bir dizi konuda günlük medya sorularını yanıtlamak” ve diğer temel kriterler arasında "detaylara hakim olmak" yer alıyor.
Kraliyet ailesinin internet sitesinde yayınlanan iş başvurusu 7 Nisan'da sona eriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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