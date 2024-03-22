Sarayın Eski Kurbanları Meghan Markle ve Prens Harry Çiftinden Kate Middleton'un Kanser Teşhisine İlk Tepki!
Sarayın Eski Kurbanları Meghan Markle ve Prens Harry Çiftinden Kate Middleton'un Kanser Teşhisine İlk Tepki!
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/22/royal-...
Meghan Markle ve Prens Harry, Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki iddialara en başından beri sessiz kaldıktan sonra kanser teşhisiyle birlikte ilk defa konuştular. Detaylar 👇
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Kraliyet ailesini terk edip kendilerine Amerika'da farklı bir yaşam kuran Prens Harry ve sözünden asla çıkmadığı darısı Meghan Markle'ı tanımayan yoktur.
Evliliği öncesi ve sonrası saray tarafından sayısız kez ten rengi gibi nedenlerle zorbalandığını söyleyen Meghan Markle bu baskıya daha fazla gelememişti.
Prens Harry ise zaten pek de sıcak olmadığı Kraliyet ailesini ve görevlerini bir çırpıda bırakıp hem abisi Prens William hem de babası Kral Charles ile arası bozmayı göze almıştı.
Babasına konulan kanser teşhisi sonrası kısa bir süreliğine sarayı ziyaret eden Sussex dükü abisiyle hayalini kurduğu barışma girişimini yerine getirememişti. Zaten kendisinin kraldan hemen önce karnından ameliyat geçiren Kate'i ve çocuklarını ziyaret etmeden ailesine döndüğü de biliniyor.
Bu süreçte gözler bir yandan da sarayın 'istenmeyen' gelini Meghan'daydı... Kendisi Harry gibi Galler prensesinin sağlık durumuyla ilgili hiçbir açıklamda bulunmamıştı.
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Hatta Sussex düşesi, Middleton'un kanser teşhisi ortaya çıkmadan birkaç gün önce yeni çıkarttığı markanın reklamlarını yapmakla meşguldü...
Prenses Kate'in resmi olarak yayınlanan kanser teşhisi sonrası sonunda hamlede bulunan Harry ve Meghan iyi dileklerde bulundular.
Sussex Dükü ve Düşesi Cuma günü yaptıkları açıklamada "Kate ve ailesi için sağlık ve şifa diliyor, bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" dedi.
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