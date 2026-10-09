Kraliçe Tek Başına Savaş Uçağı Uçurdu: Kral Uçuştan Sonra Rozet Verdi

Aktarılanlara göre Suthida, Gripen'e geçmeden önce Pilatus PC-9 pervaneli eğitim uçağı, L-39 Albatros jet eğitim uçağı ve çift kişilik JAS 39D Gripen ile eğitim aldı. Kaynaklar eğitimin süresi konusunda farklı bilgiler veriyor; bazıları 2026 yazında başlayan bir programdan, bazıları ise dört aylık özel askeri eğitimden söz ediyor.

Simülatör uçuşları ve gözetimli uçuşlar da programın parçası olarak gösteriliyor.