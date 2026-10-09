Kraliçe Tek Başına Savaş Uçağı Uçurdu: Kral Uçuştan Sonra Rozet Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tayland Kraliçesi Suthida, 8 Ekim 2026'da tek kişilik Saab JAS 39C Gripen savaş uçağıyla ilk solo uçuşunu gerçekleştirdi. Surat Thani eyaletindeki hava üssünden havalanan Kraliçe, 41 dakika boyunca uçağı tek başına kullandı. Uçuşu Kral Maha Vajiralongkorn da yakından takip etti.
Detaylar 👇
Kaynak: Thai Examiner, AeroTime
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Surat Thani'deki 7. Kanat hava üssünden havalanan Kraliçe, 41 dakikalık solo uçuşu tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kraliçe, solo uçuştan önce eğitim uçaklarıyla ve çift kişilik Gripen ile uzun bir hazırlık sürecinden geçti.
Kraliçe'nin pilotluk geçmişi 2010'a uzanıyor ve toplam uçuş süresi yaklaşık 1.190 saati buluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın