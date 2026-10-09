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Kraliçe Tek Başına Savaş Uçağı Uçurdu: Kral Uçuştan Sonra Rozet Verdi

Kraliçe Tek Başına Savaş Uçağı Uçurdu: Kral Uçuştan Sonra Rozet Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:07
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Tayland Kraliçesi Suthida, 8 Ekim 2026'da tek kişilik Saab JAS 39C Gripen savaş uçağıyla ilk solo uçuşunu gerçekleştirdi. Surat Thani eyaletindeki hava üssünden havalanan Kraliçe, 41 dakika boyunca uçağı tek başına kullandı. Uçuşu Kral Maha Vajiralongkorn da yakından takip etti.

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Kaynak: Thai Examiner, AeroTime

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Surat Thani'deki 7. Kanat hava üssünden havalanan Kraliçe, 41 dakikalık solo uçuşu tamamladı.

Surat Thani'deki 7. Kanat hava üssünden havalanan Kraliçe, 41 dakikalık solo uçuşu tamamladı.

Haberlere göre uçuş, Surat Thani eyaletinin Phun Phin bölgesindeki 7. Kanat hava üssünde gerçekleşti. Kraliçe Suthida, tek kişilik Saab JAS 39C Gripen'i 41 dakika boyunca tek başına kullandı. Kral Maha Vajiralongkorn uçuşu bizzat izledi.

Uçuştan sonra Kral, eşine bir buket çiçek ve Gripen Nişanı Altın Rozeti takdim etti. Bu gelişme, Kraliçe'yi Tayland'ın Gripen kullanan ilk kadın pilotu olarak kayıtlara geçirdi.

Kraliçe, solo uçuştan önce eğitim uçaklarıyla ve çift kişilik Gripen ile uzun bir hazırlık sürecinden geçti.

Kraliçe, solo uçuştan önce eğitim uçaklarıyla ve çift kişilik Gripen ile uzun bir hazırlık sürecinden geçti.

Aktarılanlara göre Suthida, Gripen'e geçmeden önce Pilatus PC-9 pervaneli eğitim uçağı, L-39 Albatros jet eğitim uçağı ve çift kişilik JAS 39D Gripen ile eğitim aldı. Kaynaklar eğitimin süresi konusunda farklı bilgiler veriyor; bazıları 2026 yazında başlayan bir programdan, bazıları ise dört aylık özel askeri eğitimden söz ediyor.

Simülatör uçuşları ve gözetimli uçuşlar da programın parçası olarak gösteriliyor.

Kraliçe'nin pilotluk geçmişi 2010'a uzanıyor ve toplam uçuş süresi yaklaşık 1.190 saati buluyor.

Kraliçe'nin pilotluk geçmişi 2010'a uzanıyor ve toplam uçuş süresi yaklaşık 1.190 saati buluyor.

Suthida'nın ilk uçuşunu 13 Mayıs 2010'da Bangkok'taki 6. Kanat'ta bir Cessna T-41D ile yaptığı belirtiliyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre Kraliçe'nin toplam uçuş süresi 1.188 saati aşıyor.

Tayland basını, Suthida'yı Gripen'i tek başına uçuran ilk Taylandlı kadın olarak tanımlıyor. Bazı yayınlar ise dünyada bu tür bir savaş uçağını solo uçuran ilk hükümdar kraliçesi olduğunu öne sürüyor; ancak bu iddia tek bir kaynağa dayanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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