Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Kovid-19 Karantinaları Sırasında Ortaya Çıktıktan Sonra Hala Yaşamımızı Etkilemeye Devam Eden 10 Madde

Kovid-19 Karantinaları Sırasında Ortaya Çıktıktan Sonra Hala Yaşamımızı Etkilemeye Devam Eden 10 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 08:31

Kovid-19 salgını hepimizin hayatını kökünden değiştirdi. Herkes için etkileri farklı olsa da, aslında toplumumuzu kökünden etkilediği maddeler de oldu. Bugünkü içeriğimizde Kovid-19 sonrası hala yaşamımızı etkileyen 10 maddeye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Birçok çalışan düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu unuttu ve asla eski hallerine dönmedi."

1. "Birçok çalışan düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu unuttu ve asla eski hallerine dönmedi."

'Herkes çok kaba!'

2. "2020 Mart'da evden çalışmaya başladım ve hesaplarıma göre bugüne kadar sadece işe gideceğim zamanları hesaba katarak 83 gün kazanmışım!"

'Bütün bu zaman boş boş yolda geçecekti...'

3. "Online sipariş mağazalarının sadece getirme ücreti için aldığı koca masraflar!"

3. "Online sipariş mağazalarının sadece getirme ücreti için aldığı koca masraflar!"

'Sadece ürünü almak için bu kadar ekstra para vermenin mantığını anlayamıyorum!'

4. "7/24 açık mağazaların eksikliğini kesinlikle hissediyorum."

4. "7/24 açık mağazaların eksikliğini kesinlikle hissediyorum."

5. "Onca süre evde kalmam yüzünden sosyal anksiyetem yükseldi."

5. "Onca süre evde kalmam yüzünden sosyal anksiyetem yükseldi."

'Artık dışarıda yürürken bile güvende hissetmiyorum ve birçok arkadaşım da aynısını söylüyor...'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Fast Food sektörü eskiye kıyasla gerçekten yenemez hale geldi."

6. "Fast Food sektörü eskiye kıyasla gerçekten yenemez hale geldi."

'Zaten çok pahalılar. En iyisi evde yapmak.'

7. "Alkol bağımlılığı!"

7. "Alkol bağımlılığı!"

'Hastanede çalışıyorum ve alkol bağımlılığı yüzünden gelen kişi sayısı eskiye kıyasla çok yüksek!'

8. "Eskiye kıyasla hijyen seviyeleri çok yükseldi."

8. "Eskiye kıyasla hijyen seviyeleri çok yükseldi."

'İnsanlar kovid sayesinde elini yıkamayı öğrendi adeta.'

9. "Bilime olan güven seviyeleri adeta mahvoldu."

9. "Bilime olan güven seviyeleri adeta mahvoldu."

10. "Ekonomik çöküş."

10. "Ekonomik çöküş."

'Kovid zamanı ekonomi bozuldu ve hala bozulmaya devam ediyor.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın