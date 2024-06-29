Kovid-19 Karantinaları Sırasında Ortaya Çıktıktan Sonra Hala Yaşamımızı Etkilemeye Devam Eden 10 Madde
Kovid-19 Karantinaları Sırasında Ortaya Çıktıktan Sonra Hala Yaşamımızı Etkilemeye Devam Eden 10 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kovid-19 salgını hepimizin hayatını kökünden değiştirdi. Herkes için etkileri farklı olsa da, aslında toplumumuzu kökünden etkilediği maddeler de oldu. Bugünkü içeriğimizde Kovid-19 sonrası hala yaşamımızı etkileyen 10 maddeye bakacağız.
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1. "Birçok çalışan düzgün bir insan olmanın ne demek olduğunu unuttu ve asla eski hallerine dönmedi."
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2. "2020 Mart'da evden çalışmaya başladım ve hesaplarıma göre bugüne kadar sadece işe gideceğim zamanları hesaba katarak 83 gün kazanmışım!"
3. "Online sipariş mağazalarının sadece getirme ücreti için aldığı koca masraflar!"
4. "7/24 açık mağazaların eksikliğini kesinlikle hissediyorum."
5. "Onca süre evde kalmam yüzünden sosyal anksiyetem yükseldi."
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6. "Fast Food sektörü eskiye kıyasla gerçekten yenemez hale geldi."
7. "Alkol bağımlılığı!"
8. "Eskiye kıyasla hijyen seviyeleri çok yükseldi."
9. "Bilime olan güven seviyeleri adeta mahvoldu."
10. "Ekonomik çöküş."
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