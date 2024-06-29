Kovid-19 Karantinaları Sırasında Ortaya Çıktıktan Sonra Hala Yaşamımızı Etkilemeye Devam Eden 10 Madde

Kovid-19 salgını hepimizin hayatını kökünden değiştirdi. Herkes için etkileri farklı olsa da, aslında toplumumuzu kökünden etkilediği maddeler de oldu. Bugünkü içeriğimizde Kovid-19 sonrası hala yaşamımızı etkileyen 10 maddeye bakacağız.