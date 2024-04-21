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Kötü Kurt Geri Dönüyor! The Wolf Among Us 2 İçin Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Kötü Kurt Geri Dönüyor! The Wolf Among Us 2 İçin Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 10:05

2019 yılında duyurulan ve seriyi devam ettirecek olan The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Oyunun 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.

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The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri!

The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri!

2019 yılında duyurulan ve ilk oyundan tam 6 ay sonrasını anlatan hikayesiyle karşımıza çıkacak The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Şu an için geliştirme aşamasında olan oyunun 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.

Oyun motoru da değişmişti.

Oyun motoru da değişmişti.

2022 yılında bir fragman ile karşımıza çıkan ve 2023 yılı içerisinde çıkacağı söylenen, ancak daha sonra belirsiz bir tarihe ertelenen The Wolf Among Us 2, aynı zamanda Unreal Engine 4 oyun motorundan 5'e geçiş yapmıştı.

Fabletown şerifi Bigby ile yeni maceralar...

Fabletown şerifi Bigby ile yeni maceralar...

İlk oyundan 6 ay sonra geçecek hikaye içerisinde yine Bigby karakterine hayat vereceğiz ve yine polisiye maceralarına ortak olacağız. Öte yandan artık belediye başkan vekili olan Snow White için de çalışmamız gerekecek.

Çıkış tarihi yine belirtilmedi.

Çıkış tarihi yine belirtilmedi.

2023 yılında ertelendikten sonra artık 2024 yılı içerisinde çıkmasını beklediğimiz The Wolf Among Us 2 için paylaşılan bu ekran görüntülerinde yine çıkış tarihine dair bir bilgi paylaşılmadı. Oyunun hala geliştirme aşamasında olduğunu biliyor ve heyecanla bekliyoruz.

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