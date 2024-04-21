Kötü Kurt Geri Dönüyor! The Wolf Among Us 2 İçin Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı
Kötü Kurt Geri Dönüyor! The Wolf Among Us 2 İçin Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı
2019 yılında duyurulan ve seriyi devam ettirecek olan The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Oyunun 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.
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The Wolf Among Us 2 için yeni ekran görüntüleri!
Oyun motoru da değişmişti.
Fabletown şerifi Bigby ile yeni maceralar...
Çıkış tarihi yine belirtilmedi.
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