Kot Pantolonların Rengini Korumak İçin Çamaşır Makinesine Bir Bardak Eklemek Yetiyor

Koku ya da inatçı leke varsa kot, soğuk su ve yaklaşık 240 mililitre sirkeyle hazırlanan karışımda bir saat kadar bekletilip temiz suyla durulanıyor. Daha kısa bir seçenek olarak yıkamadan önce soğuk su ve sirkeyle 30 dakikalık bekletme de öneriliyor.

Yeni ve koyu renkli kotların boya akıtmaması için bu karışıma 2 yemek kaşığı tuz eklenebiliyor. Bu sırada kotun ters çevrilip tamamen suya batırılması gerekiyor.