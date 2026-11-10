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Kot Pantolonların Rengini Korumak İçin Çamaşır Makinesine Bir Bardak Eklemek Yetiyor

Kot Pantolonların Rengini Korumak İçin Çamaşır Makinesine Bir Bardak Eklemek Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 17:47
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Kot pantolonların zamanla solmasında yıkama sıklığı, sıcak su ve sert deterjanlar belirleyici oluyor. Beyaz sirke ise rengi korumak için en sık önerilen yöntemlerden biri. Doğru miktarda ve doğru aşamada kullanıldığında kotun rengini daha uzun süre canlı tutmaya yardım ediyor.

İşte detaylar...

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Sirkedeki asit, boyanın kumaşa tutunmasına ve koku yapan bakterilerin azalmasına yardım ediyor.

Sirkedeki asit, boyanın kumaşa tutunmasına ve koku yapan bakterilerin azalmasına yardım ediyor.

Sirke, deterjandan ve sudan kalan, zamanla kotun rengini donuklaştıran alkali kalıntıları nötrlüyor. Bu etkinin özellikle ham ve koyu renkli kotlarda işe yaradığı belirtiliyor.

Sirke aynı zamanda doğal bir yumuşatıcı gibi davranıyor. İpte kuruyan kotların sertleşmesini de önlüyor.

En kolay yöntem, son durulamaya yaklaşık 120 mililitre beyaz sirke eklemek.

En kolay yöntem, son durulamaya yaklaşık 120 mililitre beyaz sirke eklemek.

Koku ya da inatçı leke varsa kot, soğuk su ve yaklaşık 240 mililitre sirkeyle hazırlanan karışımda bir saat kadar bekletilip temiz suyla durulanıyor. Daha kısa bir seçenek olarak yıkamadan önce soğuk su ve sirkeyle 30 dakikalık bekletme de öneriliyor.

Yeni ve koyu renkli kotların boya akıtmaması için bu karışıma 2 yemek kaşığı tuz eklenebiliyor. Bu sırada kotun ters çevrilip tamamen suya batırılması gerekiyor.

Rengi korumada sirke kadar yıkama ve kurutma alışkanlıkları da belirleyici oluyor.

Rengi korumada sirke kadar yıkama ve kurutma alışkanlıkları da belirleyici oluyor.

Kotu ters çevirip soğuk suda, hassas programda yıkamak kumaşın sürtünmesini azaltıyor. Çamaşır suyu ve renk açıcı içeren deterjanlar koyu tonları soldurduğu için tercih edilmiyor. Kotu sık yıkamak da rengin erken kaybolmasına yol açıyor.

Kurutma makinesinin sıcaklığı kotu çektirip soldurabiliyor. Güneşte kurutmak ise ultraviyole ışınlar boya moleküllerini parçaladığı için solmayı hızlandırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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