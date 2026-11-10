Kot Pantolonların Rengini Korumak İçin Çamaşır Makinesine Bir Bardak Eklemek Yetiyor
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Kot pantolonların zamanla solmasında yıkama sıklığı, sıcak su ve sert deterjanlar belirleyici oluyor. Beyaz sirke ise rengi korumak için en sık önerilen yöntemlerden biri. Doğru miktarda ve doğru aşamada kullanıldığında kotun rengini daha uzun süre canlı tutmaya yardım ediyor.
İşte detaylar...
Sirkedeki asit, boyanın kumaşa tutunmasına ve koku yapan bakterilerin azalmasına yardım ediyor.
En kolay yöntem, son durulamaya yaklaşık 120 mililitre beyaz sirke eklemek.
Rengi korumada sirke kadar yıkama ve kurutma alışkanlıkları da belirleyici oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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