Koşun Murat Övüç ve Meslektaşı Pau Arasında Gerilim Tırmanıyor: "Bir Şey Oldu mu Herkes Şehitleri Kullanıyor!"
Koşun Murat Övüç ve Meslektaşı Pau Arasında Gerilim Tırmanıyor: "Bir Şey Oldu mu Herkes Şehitleri Kullanıyor!"
Her açıklamasıyla infial yaratan Murat Övüç, ilginç hareketleriyle de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Murat Övüç gibi şarkıcı olan Pau, geçtiğimiz günlerde şehitler olduğu için konserlerini iptal ettiğini söylemişti. Murat Övüç, Pau’nun bu açıklaması hakkında konuşunca olanlar oldu.
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Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren Murat Övüç, artık bir ünlü statüsünde biliyorsunuz ki.
Fenomenlikten şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Övüç, paylaşımları, açıklamaları ve sahne aldığı etkinliklerde insanlara olan tavırları ile magazin gündemini epey meşgul ediyor.
Murat Övüç, şimdilerde genç meslektaşı Pau’nun "şehitlerimiz olduğu için konserlerimi iptal ettim" açıklamasına gösterdiği tepki ile gündemde.
İşte Pau’nun paylaştığı Murat Övüç açıklaması ve altına düştüğü not:
Pau’nun bu paylaşımının ve açıklamasının üzerine Murat Övüç’ten de cevap gecikmedi 👇
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Murat Övüç, Pau’ya “Sen beni hedef gösteremezsin. Biraz insan olun, biraz adam olun” diyerek tepki gösterdi 👇
Pau, Murat Övüç’ün bu tepkisine şu sözlerle cevap verdi 👇
Pau, Murat Övüç’ün açıklamalarına "Senin yerinde olmak istemezdim, kimse istemezdi" diyerek cevap verdi 👇
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Pau, açıklamalarını "Aslan aslanla uğraşır, ben senle uğraşmayacağım" diyerek bitirdi 👇
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