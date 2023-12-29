Koşun Murat Övüç ve Meslektaşı Pau Arasında Gerilim Tırmanıyor: "Bir Şey Oldu mu Herkes Şehitleri Kullanıyor!"

Her açıklamasıyla infial yaratan Murat Övüç, ilginç hareketleriyle de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Murat Övüç gibi şarkıcı olan Pau, geçtiğimiz günlerde şehitler olduğu için konserlerini iptal ettiğini söylemişti. Murat Övüç, Pau’nun bu açıklaması hakkında konuşunca olanlar oldu.

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