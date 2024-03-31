Kostüm Partisine Dönen Seçim Ortamından Darlayan Muhtar Adaylarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kostüm Partisine Dönen Seçim Ortamından Darlayan Muhtar Adaylarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu pazar günü seçim olsa kime vereceği merak edilen seçmenleri kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Sandık başında renkli simalar vardı.
Senin prodüksiyonuna...
Başka yazanımız yoktu.
Selim İmaro'ya yükselenler de oldu.
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Son mesajlardı.
Tee uzaylardan geldi.
Biraz da gündem dışına çıkalım...
Candan Erçetin öyle mi?
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