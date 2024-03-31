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Kostüm Partisine Dönen Seçim Ortamından Darlayan Muhtar Adaylarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kostüm Partisine Dönen Seçim Ortamından Darlayan Muhtar Adaylarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:58

Bakalım bu pazar günü seçim olsa kime vereceği merak edilen seçmenleri kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Sandık başında renkli simalar vardı.

Sandık başında renkli simalar vardı.
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Yine origamiye düştük.

Senin prodüksiyonuna...

Senin prodüksiyonuna...
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Başka yazanımız yoktu.

Başka yazanımız yoktu.
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Selim İmaro'ya yükselenler de oldu.

Selim İmaro'ya yükselenler de oldu.
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Bir seçim klasiği

Son mesajlardı.

Son mesajlardı.
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Tee uzaylardan geldi.

Tee uzaylardan geldi.
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Biraz da gündem dışına çıkalım...

Biraz da gündem dışına çıkalım...
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Candan Erçetin öyle mi?

Candan Erçetin öyle mi?
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Yarın görüşmek üzere 👋

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