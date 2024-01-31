Korumacılığıyla Hep Güvende Hissedeceksin: Yengeç Burcu Biriyle İlişki Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Bir tartışma ya da fikir alışverişi esnasında kendi düşüncelerinden vazgeçip bir an kendini Yengeç burcu ile aynı düşünceyi paylaşırken bulabilirsin. Fikirlerini çok profesyonel bir şekilde sana sunabilir ve başta sana mantıklı gelmese bile bir süre sonra onun söylediklerine katılabilirsin. Akabinde tartışmayı da biraz severler, ne kadar duygusal ve naif bir burç olduklarını söylesek de Yengeç burçları kızışmaktan biraz zevk alan bir burçtur.