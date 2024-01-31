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Korumacılığıyla Hep Güvende Hissedeceksin: Yengeç Burcu Biriyle İlişki Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Korumacılığıyla Hep Güvende Hissedeceksin: Yengeç Burcu Biriyle İlişki Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 23:01

Anaç duygularıyla tanınan, sürekli gözü yaşlı olarak bilinen fakat duygularını iyi yönetemediği için yanlış tanınan Yengeç burcunu masaya yatırıyoruz. Biriyle romantik bir başlangıç yapmadan önce sahip olduğu burç onun hakkında bize birkaç ipucu verebilir ve bu da açıkçası bazen hayat kurtarabilir. Sözü daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim!

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1. Altıncı his deyince aklımıza ilk onlar gelir.

Zodyak ailesindeki su grubunun en tatlı üyesi olan Yengeç burcu, hisli bir burçtur. Hisleri hiçbir zaman onu yanıltmaz, içine o an ne doğduysa doğru çıkar ve hisleri ile hareket etmeye bayılır. Partnerlerinin neye üzülüp neye mutlu olduğunu o esnada hemen anlayabilir.

2. Bir Yengeç burcunun hayal gücünün sınırları yoktur.

Hem hayal kurmayı hem de bu hayalleri partneriyle paylaşmayı seven Yengeç burcunun hayal gücünün sınırları yoktur. Sıradan bir günün sabahında sana çılgın bir fikir ile gelirse hiç şaşırma, bu onun en normal hallerinden sadece biri. Hayal ettiği şeyleri anlattıklarında onların çok tatlı göründüklerini fark edeceksin. 😅

3. Duygusal anlamda güvende hissetmek ve hissettirmek onlar için önemli bir noktadır.

Su grubunun geneline baktığımız zaman ilişkide güven duygusu onlar için çok önemlidir. Fakat Yengeç burcu, güven duygusuna grubun diğer üyelerinden daha çok önem verir. İlişkide güvende hissetmek isterler ve partnerlerinin de onlara bu duyguyu aşılamalarını beklerler.

4. İlişkideki üçüncü kişiler onlar için ilişkiyi bitirme sebebidir.

Güven duygusunu hissetmedikleri zaman Yengeç burçları çekip gidebilirler. Bir ilişkide üçüncü kişilerin varlığı olmasa da sadece başka birinin isminin geçmesi bile onları hemen uzaklaştırabilir ve hatta ilişkiyi bitirebilirler.

5. Ailelerine bağlılık ilkesi ilişkileri için de geçerlidir.

Yengeç burçlarının ailelerine bağlı olduğunu hepimiz biliriz. Aile bağları güçlü olan bir Yengeç burcu, bu bağı güçlendirip ilişkilerine de taşımak ister. Eğer sana güveniyor ve seni seviyorsa, onun ailesinden biriymişsin gibi hareket eder. Seni el üstünde tutar ve aileni dahil etmek ister. Bu da ilişkinin gelişip sağlamlaşmasına ön ayak olur.

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6. Dünya hassas kalpli Yengeç burçları için bazen bir cehennemdir...

Duygu dolu bir Yengeç burcu endişeli hissettiğinde, işler yolunda gitmediğinde ya da yaralı bir sokak hayvanı gördüğünde bile hemen duygulanıp ağlayabilir. Bazı durumlarda duygularını kontrol etmekte zorlanabilirler, bu yüzden bir Yengeç burcu ile ilişkiye başlamadan önce bu duygu durumu karşısında hazırlıklı olman gerektiğini bilmen lazım.

7. Girdikleri ortamlarda dikkat çekmesini iyi bilirler.

Kalabalık bir ortama girdiğinde Yengeç burcu dikkatleri üzerine çekmesini bilir. Aslan burçlarının ihtişamlı olup dikkatleri üzerine çekmeleri dışında, Yengeç burçları etrafına yaydığı enerji ile tüm ilgiyi üzerine toplayabilir. Herkes ilgi üzerinde olsun ister fakat Yengeç burcu bunu efor sarfetmeden yapar. Partnerine ilginin yüksek olduğu ortamlara kendini hazırlasan iyi olur!

8. Yengeç burçları anaç ruhların öncüsüdür.

Çocuk sevmeyen, onlarla zaman geçirmekten hoşlanmayan ve içgüdüleriyle hareket etmeyen bir Yengeç burcu gösterebilir misin? Sanmıyoruz. Yengeç burçları anaç bir içgüdü ile hareket eder, çocuklara öyle sıcak yaklaşırlar ki neredeyse her çocukla çok iyi anlaşabilirler. İleride çocuk istiyorsan Yengeç burcu iyi bir anne ya da baba adayı olabilir.

9. Kendi doğrularını karşı tarafa lanse etmesini çok iyi bilirler.

Bir tartışma ya da fikir alışverişi esnasında kendi düşüncelerinden vazgeçip bir an kendini Yengeç burcu ile aynı düşünceyi paylaşırken bulabilirsin. Fikirlerini çok profesyonel bir şekilde sana sunabilir ve başta sana mantıklı gelmese bile bir süre sonra onun söylediklerine katılabilirsin. Akabinde tartışmayı da biraz severler, ne kadar duygusal ve naif bir burç olduklarını söylesek de Yengeç burçları kızışmaktan biraz zevk alan bir burçtur.

10. Şımarmak ve şımartılmak için yaratılmışlardır!

Özel günlerde veya sıradan bir günde Yengeç burcuna yapacağın küçük sürprizler, onun mutlu olabileceği davetler ve küçük hediyelerle onu hemen mutlu edebilirsin. Keza o da aynı şekilde, partnerini bu tür şeylerle mutlu etmeyi çok sever.

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