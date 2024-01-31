Korumacılığıyla Hep Güvende Hissedeceksin: Yengeç Burcu Biriyle İlişki Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Korumacılığıyla Hep Güvende Hissedeceksin: Yengeç Burcu Biriyle İlişki Yaşamadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Anaç duygularıyla tanınan, sürekli gözü yaşlı olarak bilinen fakat duygularını iyi yönetemediği için yanlış tanınan Yengeç burcunu masaya yatırıyoruz. Biriyle romantik bir başlangıç yapmadan önce sahip olduğu burç onun hakkında bize birkaç ipucu verebilir ve bu da açıkçası bazen hayat kurtarabilir. Sözü daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim!
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1. Altıncı his deyince aklımıza ilk onlar gelir.
2. Bir Yengeç burcunun hayal gücünün sınırları yoktur.
3. Duygusal anlamda güvende hissetmek ve hissettirmek onlar için önemli bir noktadır.
4. İlişkideki üçüncü kişiler onlar için ilişkiyi bitirme sebebidir.
5. Ailelerine bağlılık ilkesi ilişkileri için de geçerlidir.
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6. Dünya hassas kalpli Yengeç burçları için bazen bir cehennemdir...
7. Girdikleri ortamlarda dikkat çekmesini iyi bilirler.
8. Yengeç burçları anaç ruhların öncüsüdür.
9. Kendi doğrularını karşı tarafa lanse etmesini çok iyi bilirler.
10. Şımarmak ve şımartılmak için yaratılmışlardır!
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