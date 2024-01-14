Korneal Dövme Nedir? Seren Serengil'in de Yaptırdığı Göz Rengi Değiştirme Uygulamalarının Zararları Nelerdir?

Korneal dövme, son dönemlerde popülerliği artan ve ünlü isimlerin de başvurduğu bir uygulama. Bu yöntemle göz rengi değiştirilebiliyor. Ancak her ne kadar estetik açıdan çekici görünse de korneal dövmenin bilinmeyen birçok zararı bulunuyor.

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