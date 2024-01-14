Korneal Dövme Nedir? Seren Serengil'in de Yaptırdığı Göz Rengi Değiştirme Uygulamalarının Zararları Nelerdir?
Korneal Dövme Nedir? Seren Serengil'in de Yaptırdığı Göz Rengi Değiştirme Uygulamalarının Zararları Nelerdir?
Kaynak: https://www.kaskaloglu.com/korneal-do...
Korneal dövme, son dönemlerde popülerliği artan ve ünlü isimlerin de başvurduğu bir uygulama. Bu yöntemle göz rengi değiştirilebiliyor. Ancak her ne kadar estetik açıdan çekici görünse de korneal dövmenin bilinmeyen birçok zararı bulunuyor.
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Estetik uygulamaları gün geçtikçe akılalmaz bir hal almaya devam ediyor. Burun, çene, elmacık kemikleri, göğüs derken şimdi de sıra göz rengi estetiklerine geldi.
Göz rengi değiştirme uygulamalarının birçok yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ise lazerle iris rengi değiştirme. Yani Lumineye.
Göz rengi değiştirmek için yapılan ameliyatlar birçok ülkede yasak olmasına rağmen estetik çılgınları bu uygulamadan kendilerini alıkoyamıyorlar.
Bu uygulamalarda son zamanlarda popüler olan bir yöntem de kornea dövmeler.
Bu uygulada yaralanma ve iltihaplardan sonra kalan beyaz lekeler gideriliyor ve bu sayede hastalar estetik olarak kendilerini daha mutlu hissediyorlar.
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Korneal dövmeler ilk olarak M.S. 2. yüzyılda Bergamalı Galen tarafından gözün camsı tabakası boyanarak gerçekleştirildi.
Göz rengini kalıcı olarak değiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu, bu işlemlerin risklerinin olmasıdır.
Ülkemizde hala bu tür riskli yöntemleri uygulayan merkezler bulunmaktadır. Venezuela, Kolombiya ve Türkiye gibi ülkeler bu riskli ve etik olmayan uygulamaları gerçekleştirdikleri için uluslararası basında eleştiri konusu bile olmuşlardır.
Dışarıdan bakıldığında bu yöntemler her ne kadar işlevsel ve estetik görünse de göz rengi değiştirme ameliyatlarının görme kaybı ve kalıcı estetik bozukluklar gibi sonuçlarının olduğu unutulmamalıdır.
Siz göz renginizi değiştirmek için ameliyat olmayı tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım!
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