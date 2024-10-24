Kore Yemeklerini Ne Kadar Tanıyorsun?
Kore Yemeklerini Ne Kadar Tanıyorsun?
'Kore yemekleri benden sorulur' diyenlerden misin? O zaman seni şöyle alalım!
Kore yemekleri testinde göster bakalım kendini!!
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1. Seç bakalım, bu yemeklerden hangisi Kimbap?
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2. Genellikle Yukhoe yemeği içinde bulunmayan malzeme, aşağıdakilerden hangisi?
3. Bir Kore restoranına gittiğinizde, Kimchi isteyip istemediğiniz sorulursa aşağıdakilerden hangisidir?
4. Türk birisine "Tteok" lezzetini tanıtmak istesen, nasıl çevirirdin?
5. "Mantı" da diyebileceğimiz bu yemeğin adı ne?
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6. Genellikle bir ilaç niyetine yenilen Baesuk tatlısında kullanılan meyve hangisi?
7. Kimbap içinde aşağıdakilerden hangisini genellikle görmezsin?
8. Aşağıdaki yemekleri, acılık sıralamasına koysan en acısı hangisi olurdu?
9. Biraz da tatlı: Görmüş olduğun bol meyveli, dondurmalı bu tatlının adı ne?
10. Son olarak, görmüş olduğun geleneksel Kore tatlısının adı ne?
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