Köprü ve Otoyol Ücretlerinin Yeniden Zamlanacağı İddia Edildi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin zamlanacağı iddia ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi, Çanakkale, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin yeni geçiş ücretlerini açıkladı.