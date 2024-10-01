Köprü ve Otoyol Ücretlerinin Yeniden Zamlanacağı İddia Edildi
Köprü ve Otoyol Ücretlerinin Yeniden Zamlanacağı İddia Edildi
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin zamlanacağı iddia ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi, Çanakkale, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin yeni geçiş ücretlerini açıkladı.
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Köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlerin garanti ödemelerine zam geleceğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin 1.870 lira, Çanakkale Köprüsü’nün 760 lira, Avrasya Tüneli’nin 238 lira ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişlerin 204 lira olacağını iddia etti.
Yavuzyılmaz, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yaptı" diyerek güncel rakamları duyurdu ve zamlı tutarın bugünden itibaren geçerli olacağını açıkladı.
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