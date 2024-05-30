Köpeğe Dönüşmek İçin Mini Bir Servet Harcayan Adam Artık Başka Bir Hayvan Olmak İstiyor
Köpeğe Dönüşmek İçin Mini Bir Servet Harcayan Adam Artık Başka Bir Hayvan Olmak İstiyor
Kaynak: https://www.10news.com/life/man-who-t...
Japonya'da ismini açıklamak istemeyen bir adam, köpeğe dönüşmek için yaklaşık 14 bin dolar harcamıştı. Kürkü ve patileriyle gerçek bir köpeğe benzeyen adam, daha sonra Toco adını da aldı. Hikayesini açtığı sosyal medya hesaplarından paylaşan Toco, şimdi de başka bir hayvan olmak istiyor!
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Görmüş olduğunuz köpek, insandan köpeğe dönüşen Toco'dan başkası değil.
Border collie köpek türüne dönüşmek isteyen adam, bir köpek olmanın çocukluk hayali olduğunu anlatmıştı.
Toco'nun hiperrealistik kostümü, kendisinin dört ayak üzerinde durmasını sağlıyor. Deneme yanılma yöntemiyle geçtiğimiz sene tamamlanan kostüm, Toco'nun insan anatomisini gizlemeyi başarıyor.
Japon bir kaynağın aktardığına göre, Toco artık başka bir hayvan olmak istiyor.
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