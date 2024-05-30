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Köpeğe Dönüşmek İçin Mini Bir Servet Harcayan Adam Artık Başka Bir Hayvan Olmak İstiyor

Köpeğe Dönüşmek İçin Mini Bir Servet Harcayan Adam Artık Başka Bir Hayvan Olmak İstiyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 11:21

Japonya'da ismini açıklamak istemeyen bir adam, köpeğe dönüşmek için yaklaşık 14 bin dolar harcamıştı. Kürkü ve patileriyle gerçek bir köpeğe benzeyen adam, daha sonra Toco adını da aldı. Hikayesini açtığı sosyal medya hesaplarından paylaşan Toco, şimdi de başka bir hayvan olmak istiyor!

Kaynak: https://www.10news.com/life/man-who-t...
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Görmüş olduğunuz köpek, insandan köpeğe dönüşen Toco'dan başkası değil.

Görmüş olduğunuz köpek, insandan köpeğe dönüşen Toco'dan başkası değil.

Japon bir adam, köpeğe dönüşmek istediği için yaklaşık 14 bin dolar harcamış ve kendi hikayesini de 'Köpek Olmak İstiyorum' adıyla açtığı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Border collie köpek türüne dönüşmek isteyen adam, bir köpek olmanın çocukluk hayali olduğunu anlatmıştı.

Border collie köpek türüne dönüşmek isteyen adam, bir köpek olmanın çocukluk hayali olduğunu anlatmıştı.

Çocukken köpek olarak dışarıyı keşfetme hayali olduğunu söyleyen Toco, bu hayalini gerçekleştirme kararı almış ve köpek olarak birçok deneyimi gerçekleştirmişti.

Toco'nun hiperrealistik kostümü, kendisinin dört ayak üzerinde durmasını sağlıyor. Deneme yanılma yöntemiyle geçtiğimiz sene tamamlanan kostüm, Toco'nun insan anatomisini gizlemeyi başarıyor.

Toco'nun hiperrealistik kostümü, kendisinin dört ayak üzerinde durmasını sağlıyor. Deneme yanılma yöntemiyle geçtiğimiz sene tamamlanan kostüm, Toco'nun insan anatomisini gizlemeyi başarıyor.

Fakat Toco, sonsuza kadar bir köpek olarak kalmak istemiyor. Toco, başka hayvanlara da dönüşmek istiyor!

Japon bir kaynağın aktardığına göre, Toco artık başka bir hayvan olmak istiyor.

Japon bir kaynağın aktardığına göre, Toco artık başka bir hayvan olmak istiyor.

'Gerçekçi başka bir köpek, panda ya da ayı olabilirim. Bir tilki ya da kedi de güzel olurdu ama onlar insanların deneyemeyeceği kadar küçükler. Bir gün başka bir hayvan olma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.”

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