Komşuda Hareketli Anlar! Bomba Soyguncunun Elinde Patladı: İlk Vukuatı Değil
Yunanistan'ın Selanik şehrinde hareketli anlar yaşandı. 38 yaşındaki bir kadın, ATM'yi havaya uçurduktan soymak istedi. Ancak yerleştirmek için yanında taşıdığı bomba elinde patladı.
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Yunanistan'da yaşanan olay büyük paniğe neden oldu.
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Polis, patlamada çok sayıda dükkanın ve aracın hasar gördüğünü açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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