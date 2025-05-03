Komşuda Hareketli Anlar! Bomba Soyguncunun Elinde Patladı: İlk Vukuatı Değil

Yunanistan merkezli Atina-Makedonya haber ajansının haberine göre, üst düzey bir Yunan polis yetkilisi, “Görünüşe göre kadın, bir ATM'ye yerleştirmek üzere bir patlayıcı taşıyordu. Bir şeyler ters gitti ve elinde patladı” dedi.

Soyguncu, patlama sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.