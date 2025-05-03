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Komşuda Hareketli Anlar! Bomba Soyguncunun Elinde Patladı: İlk Vukuatı Değil

Komşuda Hareketli Anlar! Bomba Soyguncunun Elinde Patladı: İlk Vukuatı Değil

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 14:08

Yunanistan'ın Selanik şehrinde hareketli anlar yaşandı. 38 yaşındaki bir kadın, ATM'yi havaya uçurduktan soymak istedi. Ancak yerleştirmek için yanında taşıdığı bomba elinde patladı.

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Yunanistan'da yaşanan olay büyük paniğe neden oldu.

Yunanistan'da yaşanan olay büyük paniğe neden oldu.

Feci olay, Yunanistan'ın Selanik şehrinde meydana geldi. 38 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, ATM'ye bomba yerleştirmeye çalıştı. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve bomba elinde patladı.

Şüphelinin daha önce de soygunlara karıştığını ortaya çıktı.

Polis, patlamada çok sayıda dükkanın ve aracın hasar gördüğünü açıkladı.

Polis, patlamada çok sayıda dükkanın ve aracın hasar gördüğünü açıkladı.

Yunanistan merkezli Atina-Makedonya haber ajansının haberine göre, üst düzey bir Yunan polis yetkilisi, “Görünüşe göre kadın, bir ATM'ye yerleştirmek üzere bir patlayıcı taşıyordu. Bir şeyler ters gitti ve elinde patladı” dedi.

Soyguncu, patlama sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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